نديم الجميل: ائتمنّاها على مصالح الشعب فإذا بها تقرّر ضربه

كتب النائب نديم الجميل على منصة "إكس": "ائتمنّاها على مصالح الشعب ودعمناها، فإذا بها تقرّر ضرب الشعب ومصالحه، لم ندخل هذه الحكومة لتكون نسخةً عن سابقاتها".