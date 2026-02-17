ريفي يناشد وزير الصحة نقل المصاب عمر المير إلى مستشفى جامعي في بيروت بسبب إصاباته البالغة

ناشد النائب أشرف ريفي في بيان وزير الصحة ركان ناصر الدين بسرعة نقل الشاب عمر المير، المصاب في حادث سقوط بناية في منطقة القبة - طرابلس، إلى مستشفى جامعي في بيروت، بسبب إصابات بالغة قد تؤدي إلى فقدانه يده اليسرى.



وأشار ريفي إلى أن "العائلة فقدت اثنين من أفرادها في هذه المأساة"، مؤكداً أنه" يُعوّل على وطنيّة وإنسانية الوزير للتعامل الفوري مع هذه الحالة".