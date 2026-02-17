الرئيس الحريري استكمل لقاءاته في بيت الوسط

استقبل الرئيس سعد الحريري في "بيت الوسط" القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان ندى كريم مجّول، في حضور نائبة رئيس تيار المستقبل بهية الحريري والمستشار غطاس خوري، وجرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ثم استقبل الرئيس الحريري رئيس حركة "الناصريين الأحرار" زياد العجوز الذي قال على الأثر: "اللقاء بالرئيس الحريري مثمر دائما. وبالتأكيد، تطرقنا إلى حاجة لبنان إلى شخصية مثله، شخصية وطنية تملأ الفراغ، وخصوصا في الشارع السني، بما يمثله من شارع عروبي ووطني“.

وأوضح: ”تحدثنا عن التحديات الكبيرة في المنطقة، وتلك التي يمر بها لبنان، والدور المحوري الذي يمكنه أن يقوم به في عملية رص الصفوف والاستقرار وإعادة الأمن والأمان بالتواصل مع كل مؤسسات الدولة“.

ثم التقى الرئيس الحريري مفتي طرابلس والشمال السابق مالك الشعار الذي قال على الأثر: "نقلت للرئيس الحريري عواطف طرابلس والشمال بصورة خاصة، وعلى مستوى الوطن، أن عودته باتت ملحة جدا، لأن الفراغ كبير. ولن أتحدث عن الفراغ السني، بل عن الفراغ على مستوى الوطن“.

وأضاف: ”أملي كبير، كما لمست منه، أن يعود "المستقبل" إلى الحضور السياسي. وآمل أن تكون المشاركة في الانتخابات على قدم وساق".

ثم استقبل الرئيس الحريري المطران بولس مطر موفدا من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي نقل إلى الرئيس الحريري تحية البطريرك الراعي وتأكيده "ضرورة عودته إلى الحياة السياسية في لبنان، لما يمثله من حاجة وطنية وتجسيد لمسيرة الاعتدال في البلد".

ثم استقبل الرئيس الحريري وزير التنمية الإدارية فادي مكي، يرافقه الأمين العام السابق لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. بعد اللقاء، أوضح مكي أن "الزيارة ودية لبحث آخر المستجدات السياسية العامة، بالإضافة إلى عمل الوزارة".

والتقى الرئيس الحريري النائب أديب عبد المسيح وبحث معه التطورات.