طليس دعا لاجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير

دعا رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان جميع رؤساء الاتحادات والنقابات وأعضاء المجالس التنفيذية والمديرين لحضور اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات القرار التعسفي لمجلس الوزراء يوم الخميس 19 شباط 2026 الساعة 10:30 صباحاً في مقر الاتحاد العمالي العام، بهدف تحديد موقف رسمي وإعلانه في مؤتمر صحافي".

