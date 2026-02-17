الأخبار
افرام من الصيفي : هيئة القضايا والاستشارات تضع الحكومة والنواب أمام مسؤولية حاسمة بشأن ملف الانتخابات

أخبار لبنان
2026-02-17 | 07:38
افرام من الصيفي : هيئة القضايا والاستشارات تضع الحكومة والنواب أمام مسؤولية حاسمة بشأن ملف الانتخابات
افرام من الصيفي : هيئة القضايا والاستشارات تضع الحكومة والنواب أمام مسؤولية حاسمة بشأن ملف الانتخابات

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي رئيس المجلس التنفيذي لـمشروع وطن الإنسان النائب نعمت افرام. وحضر اللقاء النائب سليم الصايغ ومعاون الرئيس للشؤون الانتخابية والسياسية سيرج داغر.

‎وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقة بين الطرفين، حيث جرى تأكيد استمرار التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز العمل المشترك في الملفات الأساسية.

كما تم البحث في رأي هيئة التشريع والاستشارات بشأن قانون الانتخاب، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول المقاربات القانونية المطروحة وأهمية الوصول إلى صيغة تضمن احترام الأصول الدستورية وتحقيق عدالة التمثيل.

‎وأكد المجتمعون "ضرورة متابعة المشاورات في المرحلة القادمة، انطلاقًا من الحرص على الاستقرار السياسي وتعزيز مسار الإصلاح".

,بعد اللقاء، أعلن افرام ان "الرأي الصادر عن هيئة القضايا والاستشارات قبل يومين، يضع الحكومة ومجلس النواب أمام مسؤولية اتخاذ موقف سريع وحاسم من ملف الانتخابات".

ورأى أن "التطورات تشير إلى أزمة جدية، خصوصًا في ما يتعلق بتمثيل الانتشار اللبناني"، لافتًا إلى أن عامل الوقت يضغط بقوة إذا كانت الانتخابات مقررة في أيار، وأن أي تأخير إضافي قد يفتح الباب أمام تأجيل تقني أو سياسي".

كما شدد افرام على أنه "لا يمكن تجاهل إعلان فريق لبناني انخراطه في صراعات إقليمية محتملة"، معتبرًا أن "هذا الأمر يطرح إشكالية جدية تتصل بأولوية الدولة وسيادتها، ولا يجوز فصله عن مقاربة الاستحقاق الانتخابي".

