الحجار عرض ومكاوي في شؤون محافظة جبل لبنان وعرض مع طليس أوضاع قطاع النقل واستقبل شيا

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه قبل ظهر اليوم، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، حيث تم البحث في شؤون المحافظة وعدد من الأمور الإدارية المتصلة بسير العمل فيها.



والتقى المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، وتم التداول في واقع النقل المشترك والتعديات الحاصلة على هذا القطاع، وسبل معالجتها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.



واستقبل الوزير الحجار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان والمسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس، وخلال اللقاء تم البحث في أوضاع قطاع النقل وعدد من الملفات المرتبطة بالشأن البلدي والاختياري.