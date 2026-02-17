لقاء إقتصادي لبناني إيطالي موسع... شقير: فرص الشراكة بين البلدين كبيرة ومتنوعة

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزير الاقتصاد عامر البساط ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، لقاءً اقتصادياً موسعاً جمع القطاع الخاص اللبناني ووفداً من كبار رجال الأعمال الإيطاليين برئاسة رئيس Confindustria Abruzzo لورينزو داتولي.



وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والإيطالي، وخلق شراكات في مجالات متعددة، ولا سيما في المجال الصناعي والاستثمار في لبنان وإيطاليا وكذلك في سوريا، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وغير ذلك.



شقير



ولفت شقير في كلمة له، إلى أن "لبنان قد مرّ خلال السنوات الست الماضية بظروفٍ بالغة الصعوبة، إلا أننا بدأنا اليوم مسار الخروج التدريجي من الأزمة، مستندين إلى إرادة اللبنانيين وصلابة القطاع الخاص اللبناني، وإلى دعم أصدقائنا، ولا سيما إيطاليا"، مشيراً إلى أنه في السنوات الماضية شهد القطاع الصناعي اللبناني تطورًا ملحوظًا، سواء على صعيد الجودة، أو التوسع في الأسواق الخارجية، أو تعزيز القدرة التنافسية.



وإذ شدد شقير على أن فرص الشراكة بين لبنان وإيطاليا كبيرة ومتنوعة، سواء من خلال مشاريع مباشرة في لبنان وإيطاليا أو عبر التعاون في سوريا، قال: "نحن وأنتم نكمل بعضنا البعض، ولا سيما في ما يتعلّق بالاستثمار وإعادة الإعمار في لبنان وسوريا، ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المثمر".



صراف



من جهته، اعتبر صراف أن "لبنان يستعد اليوم لإطلاق مرحلة حديثة من إعادة الإعمار، نريدها أن تكون مختلفة عمّا سبق: إعادة إعمار قائمة على الاستثمار المنتج، والشراكات الاستراتيجية، ونقل المعرفة". وقال: "من هذا المنطلق، نرى في إيطاليا شريكًا طبيعيًا وأساسيًا، ونسعى إلى حضورها القوي على خريطة المصالح الاقتصادية اللبنانية، فيما نهدف إلى أن يثبت لبنان نفسه بوضوح على خريطة الاستثمار والاهتمام الإيطالي".



وقال صراف: "في مجال التجارة الثنائية، يستورد لبنان في عام 2025 ما قيمته 1.150 مليار دولار من إيطاليا، وفي المقابل تبلغ صادرات لبنان إلى إيطاليا 55 مليون دولار، ما يبرز فرصة واضحة لتحسين الميزان التجاري عبر تعزيز الصادرات اللبنانية وتطوير مشاريع إنتاجية مشتركة".



وأشار صراف إلى أن إيطاليا تمتلك خبرات صناعية وتقنية متقدمة يحتاجها لبنان، خصوصًا في قطاعات استراتيجية: البنية التحتية وإعادة الإعمار، الطاقة والكهرباء، الهندسة الصناعية والتكنولوجيا، النقل واللوجستيات، التصنيع والقطاعات الزراعية، بما في ذلك القنّب، لافتا ال أن هذه القطاعات الحيوية تمثل فرصًا ملموسة للاستثمار الإيطالي المنتج، بما يسمح بترجمة العلاقات التاريخية إلى أطر اقتصادية عملية وعقود شراكة.



واعتبر صراف أن إيطاليا ليست مجرد شريك تجاري، بل هي أيضًا شريك ثقافي واجتماعي واقتصادي في المشرق والمتوسط. وأشار الى أنه يمكن للبنان أن يكون بوابة طبيعية لإيطاليا إلى أسواق سوريا والعراق ودول أخرى في المنطقة، لافتًا إلى أن اتحاد المستثمرين اللبنانيين يؤكد التزامه الكامل بالعمل كوسيط اقتصادي من خلال: توفير بيانات دقيقة وتحليلات قطاعية، ربط المجتمعات التجارية اللبنانية والإيطالية، تسهيل الإجراءات والتواصل مع السلطات العامة، ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة.



الزعني



وتحدث الزعني عن العلاقات بين إيطاليا ولبنان، ولافتا الى أنها "علاقات قديمة جداً، لكنها في السنوات الأربعين الأخيرة شهدت تطوراً في مجالات نقل التكنولوجيا الصناعية والآلات الصناعية، حيث يظهر بوضوح تأثر الصناعيين اللبنانيين بالتكنولوجيا الإيطالية. أما بالنسبة إلى التبادل التجاري، فلقد كانت إيطاليا على مدى سنوات الشريك التجاري الأول، على أمل أن تعود إلى هذا الموقع في ظل المنافسة التي تشهدها من دول الشرق الأقصى".



وقال الزعني: "نحن دائماً نعمل على تقوية علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي وأميركا وباقي دول العالم، لكن تبقى الأفضلية لإيطاليا"، مشيراً إلى أن ما يمكن لبنان أن يقدمه هو خلق شراكة، خصوصا فيما يتعلق بالموارد البشرية المؤهلة التي يتمتع بها لبنان، كما لدينا العلاقات الجيدة مع شركائنا في المنطقة وحول العالم، ولا سيما من خلال اتفاقيات التجارة التي تربطنا مع أهم البلدان". وقال: "لا شك أن هناك بعض المشاكل، لكن تبقى الميزات الإيجابية التي تتمتع بها الصناعة اللبنانية، ولا سيما في قطاعات مختلفة كالصناعات الغذائية، والتكنولوجيا، والروبوتيكس، والميكاترونيكس، وكل الصناعات الأخرى التي تنتشر في 100 دولة حول العالم".



ودعا الزعني القطاع الخاص الإيطالي إلى اعتماد لبنان منصةً لنقل التكنولوجيا التي يتميز بها، خصوصا أن لدينا الكثير من الحوافز التي بإمكانها تخطي العوائق.



داتولي



أما داتولي فقال: "لسنا هنا لتقوية العلاقات بين إيطاليا ولبنان فحسب، بل لكي نبحث دور حوض البحر المتوسط، الذي يجب أن يكون له دور أساسي في الاقتصاد العالمي، حيث إننا في هذه المناسبة ننطلق من مبدأ أساسي يقوم على ضرورة أن يشكل حوض البحر المتوسط مساحة للقيادة، ولا يمكننا حصره فقط بالتاريخ، بل جعله منصة للشراكة والمسؤولية المشتركة وتحويل هذه الرؤية إلى مجتمع فاعل من خلال شركاء أقوياء وفاعلين، وأن يصبح منصة بين أوروبا وأفريقيا".



وتحدث داتولي عن أبروتسو كإحدى أهم المناطق الصناعية في إيطاليا، والتي تضم أكثر من 1000 شركة و8 آلاف موظف، مشدداً على أهمية موقع لبنان كجسر بين أوروبا ودول الشرق الأوسط وباقي دول العالم. وقال: "درسنا جيداً المشهد الصناعي اللبناني، وخصوصا في قطاعات الأدوية والأغذية والبناء، ودور لبنان المميز بين البحر المتوسط وأفريقيا"، مشدداً على التداخل والتكامل في الشق الاقتصادي، وأن الهدف ليس فقط الإنتاج المشترك، بل إنشاء مجموعة عمل مشتركة وخريطة عمل وتحقيق التعاون المشترك في حوض البحر المتوسط.