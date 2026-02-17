الأخبار
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
لقاء إقتصادي لبناني إيطالي موسع... شقير: فرص الشراكة بين البلدين كبيرة ومتنوعة

أخبار لبنان
2026-02-17 | 09:45
مشاهدات عالية
لقاء إقتصادي لبناني إيطالي موسع... شقير: فرص الشراكة بين البلدين كبيرة ومتنوعة
لقاء إقتصادي لبناني إيطالي موسع... شقير: فرص الشراكة بين البلدين كبيرة ومتنوعة

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزير الاقتصاد عامر البساط ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، لقاءً اقتصادياً موسعاً جمع القطاع الخاص اللبناني ووفداً من كبار رجال الأعمال الإيطاليين برئاسة رئيس Confindustria Abruzzo  لورينزو داتولي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والإيطالي، وخلق شراكات في مجالات متعددة، ولا سيما في المجال الصناعي والاستثمار في لبنان وإيطاليا وكذلك في سوريا، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وغير ذلك.

شقير

ولفت شقير في كلمة له، إلى أن "لبنان قد مرّ خلال السنوات الست الماضية بظروفٍ بالغة الصعوبة، إلا أننا بدأنا اليوم مسار الخروج التدريجي من الأزمة، مستندين إلى إرادة اللبنانيين وصلابة القطاع الخاص اللبناني، وإلى دعم أصدقائنا، ولا سيما إيطاليا"، مشيراً إلى أنه في السنوات الماضية شهد القطاع الصناعي اللبناني تطورًا ملحوظًا، سواء على صعيد الجودة، أو التوسع في الأسواق الخارجية، أو تعزيز القدرة التنافسية.

وإذ شدد شقير على أن فرص الشراكة بين لبنان وإيطاليا كبيرة ومتنوعة، سواء من خلال مشاريع مباشرة في لبنان وإيطاليا أو عبر التعاون في سوريا، قال: "نحن وأنتم نكمل بعضنا البعض، ولا سيما في ما يتعلّق بالاستثمار وإعادة الإعمار في لبنان وسوريا، ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المثمر".

صراف

من جهته، اعتبر صراف أن "لبنان يستعد اليوم لإطلاق مرحلة حديثة من إعادة الإعمار، نريدها أن تكون مختلفة عمّا سبق: إعادة إعمار قائمة على الاستثمار المنتج، والشراكات الاستراتيجية، ونقل المعرفة". وقال: "من هذا المنطلق، نرى في إيطاليا شريكًا طبيعيًا وأساسيًا، ونسعى إلى حضورها القوي على خريطة المصالح الاقتصادية اللبنانية، فيما نهدف إلى أن يثبت لبنان نفسه بوضوح على خريطة الاستثمار والاهتمام الإيطالي".

وقال صراف: "في مجال التجارة الثنائية، يستورد لبنان في عام 2025 ما قيمته 1.150 مليار دولار من إيطاليا، وفي المقابل تبلغ صادرات لبنان إلى إيطاليا 55 مليون دولار، ما يبرز فرصة واضحة لتحسين الميزان التجاري عبر تعزيز الصادرات اللبنانية وتطوير مشاريع إنتاجية مشتركة".

وأشار صراف إلى أن إيطاليا تمتلك خبرات صناعية وتقنية متقدمة يحتاجها لبنان، خصوصًا في قطاعات استراتيجية: البنية التحتية وإعادة الإعمار، الطاقة والكهرباء، الهندسة الصناعية والتكنولوجيا، النقل واللوجستيات، التصنيع والقطاعات الزراعية، بما في ذلك القنّب، لافتا ال أن هذه القطاعات الحيوية تمثل فرصًا ملموسة للاستثمار الإيطالي المنتج، بما يسمح بترجمة العلاقات التاريخية إلى أطر اقتصادية عملية وعقود شراكة.

واعتبر صراف أن إيطاليا ليست مجرد شريك تجاري، بل هي أيضًا شريك ثقافي واجتماعي واقتصادي في المشرق والمتوسط. وأشار الى أنه يمكن للبنان أن يكون بوابة طبيعية لإيطاليا إلى أسواق سوريا والعراق ودول أخرى في المنطقة، لافتًا إلى أن اتحاد المستثمرين اللبنانيين يؤكد التزامه الكامل بالعمل كوسيط اقتصادي من خلال: توفير بيانات دقيقة وتحليلات قطاعية، ربط المجتمعات التجارية اللبنانية والإيطالية، تسهيل الإجراءات والتواصل مع السلطات العامة، ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة.

الزعني

وتحدث الزعني عن العلاقات بين إيطاليا ولبنان، ولافتا الى أنها "علاقات قديمة جداً، لكنها في السنوات الأربعين الأخيرة شهدت تطوراً في مجالات نقل التكنولوجيا الصناعية والآلات الصناعية، حيث يظهر بوضوح تأثر الصناعيين اللبنانيين بالتكنولوجيا الإيطالية. أما بالنسبة إلى التبادل التجاري، فلقد كانت إيطاليا على مدى سنوات الشريك التجاري الأول، على أمل أن تعود إلى هذا الموقع في ظل المنافسة التي تشهدها من دول الشرق الأقصى".

وقال الزعني: "نحن دائماً نعمل على تقوية علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي وأميركا وباقي دول العالم، لكن تبقى الأفضلية لإيطاليا"، مشيراً إلى أن ما يمكن لبنان أن يقدمه هو خلق شراكة، خصوصا فيما يتعلق بالموارد البشرية المؤهلة التي يتمتع بها لبنان، كما لدينا العلاقات الجيدة مع شركائنا في المنطقة وحول العالم، ولا سيما من خلال اتفاقيات التجارة التي تربطنا مع أهم البلدان". وقال: "لا شك أن هناك بعض المشاكل، لكن تبقى الميزات الإيجابية التي تتمتع بها الصناعة اللبنانية، ولا سيما في قطاعات مختلفة كالصناعات الغذائية، والتكنولوجيا، والروبوتيكس، والميكاترونيكس، وكل الصناعات الأخرى التي تنتشر في 100 دولة حول العالم".

ودعا الزعني القطاع الخاص الإيطالي إلى اعتماد لبنان منصةً لنقل التكنولوجيا التي يتميز بها، خصوصا أن لدينا الكثير من الحوافز التي بإمكانها تخطي العوائق. 

داتولي

أما داتولي فقال: "لسنا هنا لتقوية العلاقات بين إيطاليا ولبنان فحسب، بل لكي نبحث دور حوض البحر المتوسط، الذي يجب أن يكون له دور أساسي في الاقتصاد العالمي، حيث إننا في هذه المناسبة ننطلق من مبدأ أساسي يقوم على ضرورة أن يشكل حوض البحر المتوسط مساحة للقيادة، ولا يمكننا حصره فقط بالتاريخ، بل جعله منصة للشراكة والمسؤولية المشتركة وتحويل هذه الرؤية إلى مجتمع فاعل من خلال شركاء أقوياء وفاعلين، وأن يصبح منصة بين أوروبا وأفريقيا".

وتحدث داتولي عن أبروتسو كإحدى أهم المناطق الصناعية في إيطاليا، والتي تضم أكثر من 1000 شركة و8 آلاف موظف، مشدداً على أهمية موقع لبنان كجسر بين أوروبا ودول الشرق الأوسط وباقي دول العالم. وقال: "درسنا جيداً المشهد الصناعي اللبناني، وخصوصا في قطاعات الأدوية والأغذية والبناء، ودور لبنان المميز بين البحر المتوسط وأفريقيا"، مشدداً على التداخل والتكامل في الشق الاقتصادي، وأن الهدف ليس فقط الإنتاج المشترك، بل إنشاء مجموعة عمل مشتركة وخريطة عمل وتحقيق التعاون المشترك في حوض البحر المتوسط.
 
 

من جهته، أكد الوزير البساط أن القطاع الإنتاجي اللبناني أثبت قدرته على الصمود خلال السنوات الماضية عبر التركيز على الإنتاج المحلي ورفع الجودة، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من زيادة الكميات إلى تحسين النوعية وتعزيز المعايير والاندماج في سلاسل القيمة الدولية.

واعتبر البساط أن التجربة الإيطالية نموذج ملهم، إذ نجحت الشركات العائلية في التوسع عالمياً مع الحفاظ على التميز والحرفية، حتى أصبح مفهوم "صنع في إيطاليا" مرجعاً عالمياً للجودة والتصميم، مشدداً على أن لبنان يسعى إلى ترسيخ صدقية "صنع في لبنان" بالروح نفسها، ضمن رؤية اقتصادية واضحة ترتكز على تعزيز الاستثمار المنتج وتوسيع التجارة ورفع تنافسية القطاع الخاص، من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، ودعم تطوير الصادرات وتسهيل الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

وإذ لفت الوزير البساط إلى فرص واعدة لتطوير تعاون هيكلي بين البلدين عبر ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشاريع المشتركة، ودعم مبادرات التصنيع التعاوني، وتسهيل نقل المعرفة واعتماد أنظمة الجودة، أكد أن التشابه بين ثقافتي الأعمال يوفر قاعدة صلبة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية.

وأكد البساط استعداد وزارة الاقتصاد لتوفير بيئة تنظيمية داعمة تسهّل عمل المستثمرين وتعزز التعاون الصناعي، بما يحقق تقدماً اقتصادياً ملموساً وقابلاً للقياس.

عيسى الخوري

بدوره، لفت الوزير عيسى الخوري، الى أن التمركز الصناعي القريب (Near-shoring) والتمركز الاستراتيجي الخارجي (Off-shoring) أصبحا ضرورةً لا خياراً، مؤكداً أن لبنان يقدم عرضاً استراتيجياً واعداً يمكن أن يشكّل، في حوض المتوسط، مركزاً إقليمياً لتكامل الصناعات التكنولوجية والتقليدية الإيطالية، ليكون منصة إنتاج قريبة جغرافياً، عالية الكفاءة، تدعم الصناعة الإيطالية من خلال التعاون والتكامل والتجميع، لتساهم في توسيع امتدادها الإقليمي.

وأكد الوزير عيسى الخوري أن لبنان بإمكانه أن يوفر طاقات هندسية متعلمة ومتعددة اللغات، مدرّبة وماهرة، وخبرات متقدمة في التصنيع، ومنصة إنتاج قريبة من أوروبا، ووصولاً مباشراً إلى أسواق الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا. ولفت الى أنه في القطاعات الممثلة اليوم، ولا سيما الميكاترونيكس والخدمات اللوجستية، يستطيع لبنان أن يحتضن مشاريع مشتركة متخصصة من خلال شراكات لنقل التكنولوجيا.

واقترح إنشاء لجنة عمل لبنانية - إيطالية للصناعات التكنولوجية والصناعات التقليدية، بالتنسيق المشترك بين كونفيندوستريا وجمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، حيث يمكن لهذه اللجنة: تحديد القطاعات ذات الأولوية للتصنيع المشترك، رسم خريطة القدرات الصناعية اللبنانية المرتبطة بسلاسل التوريد الإيطالية، تسهيل الشراكات الصناعية، إطلاق مشاريع تجريبية مشتركة خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً، ووضع إطار منظم للتمركز الصناعي القريب (Near-shoring)، لتكن هذه الزيارة محطة تساهم في تحويل الحوار إلى تعاون صناعي منظم ومستدام.

وشدد الوزير عيسى الخوري إلى أن لبنان لا يطلب مساعدات بل يقترح شراكة، قائلا: "فلننتقل من علاقة تجارية إلى علاقة شركاء في الاستثمار، ومن الاستيراد والتصدير إلى التكامل في الإنتاج والتوزيع الإقليمي. فلنحوّل القرب الجغرافي إلى إنتاجية حقيقية". وأكد أن الحكومة اللبنانية ووزارة الصناعة ملتزمتان بتوفير البيئة الداعمة وتسهيل كل ما يلزم لتحويل هذه الرؤية إلى واقع عملي. 

درع

بعد ذلك قدّم شقير درع الهيئات الاقتصادية إلى رئيس الوفد الإيطالي، رئيس Confindustria Abruzzo لورينزو داتولي. ثم أُقيم غداء على شرف الوفد الضيف في نادي الأعمال في الغرفة في الطابق الثالث.
 

أخبار لبنان

لبنان

إيطاليا

محمد شقير

جو عيسى الخوري

عامر البساط

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-06

شقير يبحث مع سفير مولدوفا سبل تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-13

وزير التجارة الكندي لرويترز: المفاوضات مع الإمارات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ستبدأ الشهر المقبل

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-13

شقير من قصر بعبدا: الوضع الاقتصادي أفضل ونحن كهيئات اقتصادية متفائلون بالمستقبل

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-10

هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
06:06

وزير المال ياسين جابر: وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني وكان لا بد من قرار وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-01

كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-27

لاريجاني: سلوك الكيان الصهيوني أصبح أكثر وضوحًا للشعوب واتضح اليوم صدق ما قاله السيد حسن نصرالله منذ عقود

LBCI
فنّ
2026-02-14

بسبب خلافات بشأن غزة... سحب أعمال من مهرجان برلين السينمائي الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟

LBCI
أخبار لبنان
07:15

احتجاجًا على قرارات الحكومة… مواطنون يغلقون الطرق في مناطق لبنانية متعددة

LBCI
أخبار دولية
06:33

إيران تقول إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا بد أن يتضمن رفع العقوبات

LBCI
اقتصاد
23:55

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
14:36

معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب

LBCI
خبر عاجل
10:58

دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
14:52

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
00:46

مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة

LBCI
اقتصاد
06:48

البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها

LBCI
خبر عاجل
15:01

وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها

LBCI
حال الطقس
03:16

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان

