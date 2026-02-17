كرامي مددت التوقف عن التدريس في ثانوية الحدادين للبنات في طرابلس ليوم غد الأربعاء

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن الوزيرة ريما كرامي مددت التوقف عن التدريس في ثانوية الحدادين للبنات في طرابلس ليوم غد الأربعاء، وذلك لتمكين الفرق المختصة من تركيب حمامات موقتة بديلة للاستعمال إلى حين إنجاز الإصلاحات في الأماكن التي تم تحديدها.



وأكدت أن الثانوية ستعاود عملها واستقبال الطلاب في شكل طبيعي، علما أن أعمال الاصلاحات ستبدأ بأسرع وقت ممكن، وستتم بطريقة لا تعرقل العمل في الثانوية.



وأشارت الوزيرة إلى أنها تتابع ملف ترميم وصيانة مدارس طرابلس والتنسيق مع البلدية في عملية التأكد من عدم وجود أي خطر على المباني المدرسية من أي مبان مجاورة.