سلسلة لقاءات لبري... كنعان: ما وعدتنا به الحكومة في مجلس النواب كان مختلفا

أخبار لبنان
2026-02-17 | 10:02
3min
سلسلة لقاءات لبري... كنعان: ما وعدتنا به الحكومة في مجلس النواب كان مختلفا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، وكان عرض لآخر التطورات والمستجدات ولشؤون تشريعية.

وبعد اللقاء، قال كنعان: "زيارتي لدولة للرئيس بري تتعلق بكل الأمور التي تهم الناس، وأولها الملف المالي، لا سيما أنه مع الاصلاحات التي بدأنا بها في مجلس النواب، شهدنا أمس قرارات مجلس الوزراء وما تلاها من تحركات في الشارع، ولا سيما على مستوى القطاع العام والرواتب".

أضاف: "الحقوق محقة وناسنا وشعبنا انتظروا طويلا الفرج، فهل من المفيد فرض ضرائب جديدة؟ وهل ذلك يؤمن المصلحة العامة؟ فالمطلوب التأني وتأمين الاجراءات الإستثنائية للقطاع العام، ولكن وفق دراسة شاملة واصلاح كامل وشامل. وما وعدتنا به الحكومة في مجلس النواب كان مختلفا، وقد تعهدت الحكومة بزيادات للعسكريين والقطاع العام تؤمن الاستمرارية ولا تضع الموظف والعسكري والاستاذ بوجه الناس، ولا تحمل الخزينة كلفة كبيرة".

وتابع: "النقطة الثانية متعلقة بالفجوة المالية وإعادة هيكلة المصارف الذي ارسل مجددا الى مجلس النواب، وقد شهدنا اعتراضات من كل القطاعات من النقابات الى صندوق النقد الى مصرف لبنان، والمطلوب إعطاء فرصة لقراءة متأنية، وسنحمل كرة النار في لجنة المال كعادتتا ونقوم بواجباتنا بصددها".

وفي موضوع الانتخابات النيابية، فاعتبر كنعان أنه "يجب احترام القوانين والمؤسسات وعدم تخضيعها وترك الناس بمهب الريح قبل شهرين من الانتخابات النيابية، فهذه ليست ديموقراطية".

مرتضوي 

كما استقبل رئيس المجلس المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان محمد رضا مرتضوي، يرافقه مسؤول الاعلام والتواصل في المستشارية الثقافية الايرانية علي قصير. وقدم مرتضوي للرئيس بري تقريرا عن مسابقة الصادق الامين الدولية للقرآن الكريم، شاكرا دعمه لإنجاح المسابقة.

قانصوه 

وتابع الرئيس بري تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية، خلال لقائه النائب السابق عاصم قانصوه.

العميد خليل 

كما استقبل الرئيس بري رئيس المجلس الأعلى الجمارك العميد مصباح خليل وأعضاء المجلس لؤي الحاج شحادة وشربل خليل، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تعيينهم. وكانت مناسبة وضع خلالها العميد خليل رئيس المجلس النيابي في اجواء برنامج عمل الجمارك وخططها لتطوير العمل الجمركي في لبنان بما يعزز دوره الأساسي والمحوري في عملية النهوض المالي والاقتصادي.

سلوتكين 

وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس السيناتور الأميركية عن ولاية ميتشيغن اليسا سلوتكين والوفد المرافق، بحضور المستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، وكان عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات ولا سيما الميدانية منها، في ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود وقف إطلاق النار.

وشرح الرئيس بري لسلوتكين بالتفصيل، التزام لبنان ببنود الإتفاق وتطبيق القرار 1701 والجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني في هذا الإطار، لافتا إلى أن نسبة الدمار الهائل الذي شاهدته سلوتكين خلال جولتها الميدانية للجنوب واحتلال النقاط الخمس قد أقدمت عليه إسرائيل بعد إبرام اتفاق وقف النار في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٤.

أخبار لبنان

بري

كنعان

الحكومة

القطاع العام

الرواتب

