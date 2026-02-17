في ما يخص الجيش... هذا ما أوضحته السيناتور الأميركية الديمقراطية اليسا سلوتكين للـLBCI

أعلنت السيناتور الاميركية الديمقراطية اليسا سلوتكين أنها "التقت بقائد الجيش العماد رودولف هيكل في واشنطن قبل نحو عشرة أيام، والتقت به مجددًا في لبنان، ولديه طلب ملح جدًا للحصول على دعم أميركي للقوات المسلحة اللبنانية، وهو طلب منطقي جدًا. ويتعلّق الأمر بأمور مثل المعدات، والشاحنات، وقطع الغيار، وكل ما يحتاجه الجيش لتنفيذ العدد الكبير من المهام التي طُلبت منه في البلد".



وقالت: "أنا مهتمة بتوفير هذه المساعدة. أنا عضو في لجنة القوات المسلحة، ونحن من يضع ميزانية وزارة الدفاع. ونحن من يقرر حجم الأموال التي تُقدَّم للقوات الشريكة حول العالم. لذلك أنا أؤيد تخصيص مزيد من الأموال للجيش اللبناني، لأنه مُنهك ويُطلب منه القيام بأكثر مما يمكن لمعداته تحمّله. لديه لائحة كاملة بالاحتياجات".



وأوضحت السيناتور الاميركية الديمقراطية اليسا سلوتكين ردًا على سؤال للLBCI حول ما اذا كان سيحصل الجيش اللبناني على مساعدات اضافية قريبًا أن "هذا ما نحاول القيام به. نحاول زيادة حجم الأموال والمساعدات التي يحصل عليها الجيش اللبناني هذا العام. لقد حصل على زيادة العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة، ونأمل بزيادة إضافية هذا العام كي يتمكن من تنفيذ جميع المهام الموكلة إليه".



ولم تؤكد سلوتكين وجود مساعدات جديدة بشكل نهائي، لافتةً إلى أنّ الطلب المتعلّق بهذه المساعدات قد يُدرج على الأرجح خلال فصل الصيف المقبل.



وتعليقًا على ما جرى بين السيناتور الاميركي ليندسي غراهام وقائد الجيش في واشنطن، قالت سلوتكين: "لا أعتقد أنه كان من المناسب للسيناتور غراهام أن يقوم بهذا النوع من الاستعراض خلال لقائه. كنت قد التقيت بالعماد هيكل قبل ذلك بساعات قليلة، وكان اجتماعنا منطقيًا ومعقولًا جدًا. وحتى لو كانت هناك خلافات، يمكننا دائمًا أن نبقى محترمين. نحن بحاجة إلى أن تنجح القوات المسلحة اللبنانية. ونحتاج إلى أن ينجح لبنان من أجل منطقة أكثر سلامًا".