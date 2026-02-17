الأخبار
الرئيس الألماني زار المدرسة البحرية في قاعدة جونية البحرية
أخبار لبنان
2026-02-17 | 10:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس الألماني زار المدرسة البحرية في قاعدة جونية البحرية
زار رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier المدرسة البحرية في قاعدة جونية البحرية، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
وخلال الزيارة، أقيم حفل ترحيبي للرئيس Steinmeier بحضور وزراء من الجانب الألماني وسفير ألمانيا لدى لبنان Kurt Stoeckl-Stillfried وقائد الجيش، بالإضافة إلى ضباط من قيادة الجيش وقائد وضباط القوات البحرية.
وأشار العماد هيكل في كلمة، إلى أنّ زيارة الرئيس الألماني تعكس عمق العلاقة بين البلدَين، مؤكدا أنّ التعاون مع السلطات الألمانية يساهم في تحسين إمكانات المؤسسة العسكرية لحماية الحدود البرية والبحرية. كما أعرب عن تقديره للدعم المتواصل للجيش الذي يعزّز قدراته لإنجاز مختلف المهمات بما يحفظ السيادة الوطنية ويضمن الأمن والاستقرار الإقليميَّين، ولا سيّما في ظل التحديات الأمنية في المنطقة.
بعد ذلك، تم القيام بجولة تفقدية شملت مبنى المدرسة ومنشآت التدريب التابعة لها في القاعدة البحرية.
أخبار لبنان
ألمانيا
قاعدة جونية البحرية
الجيش
رودولف هيكل
التالي
"اليونيسف" والحكومة اللبنانية وقعتا خطط العمل المشتركة لتعزيز حياة الأطفال في لبنان برعاية سلام وحضوره
في ما يخص الجيش... هذا ما أوضحته السيناتور الأميركية الديمقراطية اليسا سلوتكين للـLBCI
السابق
