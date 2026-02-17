الرئيس الألماني زار المدرسة البحرية في قاعدة جونية البحرية

زار رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier المدرسة البحرية في قاعدة جونية البحرية، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل.



وخلال الزيارة، أقيم حفل ترحيبي للرئيس Steinmeier بحضور وزراء من الجانب الألماني وسفير ألمانيا لدى لبنان Kurt Stoeckl-Stillfried وقائد الجيش، بالإضافة إلى ضباط من قيادة الجيش وقائد وضباط القوات البحرية.



وأشار العماد هيكل في كلمة، إلى أنّ زيارة الرئيس الألماني تعكس عمق العلاقة بين البلدَين، مؤكدا أنّ التعاون مع السلطات الألمانية يساهم في تحسين إمكانات المؤسسة العسكرية لحماية الحدود البرية والبحرية. كما أعرب عن تقديره للدعم المتواصل للجيش الذي يعزّز قدراته لإنجاز مختلف المهمات بما يحفظ السيادة الوطنية ويضمن الأمن والاستقرار الإقليميَّين، ولا سيّما في ظل التحديات الأمنية في المنطقة.



بعد ذلك، تم القيام بجولة تفقدية شملت مبنى المدرسة ومنشآت التدريب التابعة لها في القاعدة البحرية.