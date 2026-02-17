وزير الزراعة زار "الريجي"

زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اليوم إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" حيث استقبله رئيسها ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، في حضور رئيس مصلحة مكافحة التهريب في "الريجي" المهندس محمد ظاهر.وبحث هاني مع سقلاوي في جملة من المواضيع، من أبرزها الإفادة من خبرات "الريجي" في مجال زراعة القنّب الهندي.وقدم سقلاوي لهاني نسخة من الكتاب التوثيقي "تِسعون" الذي يروي مسيرة الإدارة منذ تأسيسها عام 1935.