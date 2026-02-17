الأخبار
مرقص: حماية الصحافيين والمصورين أثناء تأدية مهامهم مسؤولية تقع على عاتق كل الأجهزة المعنية
أخبار لبنان
2026-02-17 | 12:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مرقص: حماية الصحافيين والمصورين أثناء تأدية مهامهم مسؤولية تقع على عاتق كل الأجهزة المعنية
دان وزير الإعلام المحامي بول مرقص "أي تعرّض كان للاعلاميين والمصوّرين خلال تغطيتهم التحرك الاحتجاجي على جسر الرينغ، معتبرا أن ما حصل لأي سبب كان هو مساس مرفوض بحرية العمل الإعلامي وحق الإعلاميين والمصورين في أداء واجبهم المهني على أكمل وجه.
وأكد أن حرية الصحافة وصون كرامة الإعلاميين والمصورين والتعامل معهم بكل احترام، إنما هي مبادئ تشكل ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي، وأن حماية الصحافيين والمصورين أثناء تأدية مهامهم مسؤولية تقع على عاتق كل الأجهزة المعنية، العسكرية والأمنية، بما يضمن احترام القوانين وحقوق الإنسان.
وقال: "أجرينا الاتصالات اللازمة وقد وضعنا ما جرى في عهدة السلطات العسكرية المختصة من جيش وقوى أمن والتي لنا ملء الثقة بها للتحقيق في الملابسات واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يحفظ كرامة الإعلاميين والصحافيين ويؤكد الالتزام بحماية حرية الإعلام في لبنان وضمان المحاسبة وعدم التكرار".
أخبار لبنان
بول مرقص
الصحافيين
المصورين
التالي
شحادة استقبل المدير العام لمصرف الإسكان
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
السابق
