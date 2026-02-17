شحادة استقبل المدير العام لمصرف الإسكان

استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب على رأس وفد، حيث جرى لقاء تعارفي أطلع خلاله الوفد الوزير على آلية عمل مصرف الإسكان وبرامجه.



وخلال الاجتماع، طلب الوفد دعم الوزارة بالمشاريع التدريبية على استخدام الذكاء الاصطناعي التي تنفّذها، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتوافرة لديها للمساهمة في رقمنة خدمات مصرف الإسكان، في إطار تعزيز التحوّل الرقمي وتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين.