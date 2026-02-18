لبنان تسلّم رئاسة مجموعة الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لسنة 2026

تسلّمت الجمهورية اللبنانية رئاسة مجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للعام 2026، وذلك خلال الاجتماع الدوري للمجموعة الذي عُقد يوم الأربعاء الواقع في 4 شباط الحالي، في قاعة الملك فيصل في مقر المنظمة في روما.



خُصّص جزء من الاجتماع لمراسم التسليم والتسلم، حيث انتقلت الرئاسة رسميًا من مندوبية دولة الكويت إلى مندوبية الجمهورية اللبنانية، كما جرى اختيار جمهورية العراق نائبًا لرئيس المجموعة.



وشهدت مراسم التسليم والتسلم كلمات لكل من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، والرئيس المستقل لمجلس المنظمة، والمندوب الدائم لدولة الكويت بصفته الرئيس السابق للمجموعة، بالإضافة إلى كلمة الجمهورية اللبنانية بصفتها الرئيس الجديد لمجموعة الشرق الأدنى.



وفي كلمتها، توجّهت السفيرة كارلا جزار "بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة على أدائها المسؤول والفاعل خلال فترة رئاستها السابقة، لا سيّما في ظلّ التحديات الإقليمية والدولية الدقيقة التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين".



وأكدت "التزام لبنان مواصلة العمل بروح التوافق والتعاون، وتعزيز وحدة المجموعة، ومتابعة الملفات ذات الأولوية، وفي طليعتها المسائل المتصلة بالإصلاحات المؤسسية داخل المنظمة، بما يراعي مصالح دول الشرق الأدنى وخصوصياتها التنموية والغذائية".



وقد عبّرت الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماع عن تهانيها للجمهورية اللبنانية بمناسبة تولّيها رئاسة المجموعة، مؤكدة "دعمها الكامل لهذه الرئاسة"، مشددة على "أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر خلال المرحلة المقبلة، بما يعزّز حضور دول الإقليم في صنع القرار داخل المنظمة".



كما تمّ خلال الاجتماع تأكيد استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، والمقرّر عقده في 20 و21 نيسان من العام الحالي. وسجّل مندوب جمهورية السودان تحفّظه على استضافة المؤتمر، وقد أُخذ هذا التحفّظ علمًا وأُدرج في محضر الاجتماع وفق الأصول المعتمدة، من دون أن يؤثر ذلك على اعتماد قرار الاستضافة أو على سير التحضيرات ذات الصلة.



ويأتي تسلّم لبنان رئاسة مجموعة الشرق الأدنى في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز التنسيق الإقليمي في قضايا الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيّر المناخي، بما يرسّخ دور لبنان الفاعل في المحافل الدولية ذات الصلة.





