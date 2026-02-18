الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لبنان تسلّم رئاسة مجموعة الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لسنة 2026
أخبار لبنان
2026-02-18 | 01:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لبنان تسلّم رئاسة مجموعة الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لسنة 2026
تسلّمت الجمهورية اللبنانية رئاسة مجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للعام 2026، وذلك خلال الاجتماع الدوري للمجموعة الذي عُقد يوم الأربعاء الواقع في 4 شباط الحالي، في قاعة الملك فيصل في مقر المنظمة في روما.
خُصّص جزء من الاجتماع لمراسم التسليم والتسلم، حيث انتقلت الرئاسة رسميًا من مندوبية دولة الكويت إلى مندوبية الجمهورية اللبنانية، كما جرى اختيار جمهورية العراق نائبًا لرئيس المجموعة.
وشهدت مراسم التسليم والتسلم كلمات لكل من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، والرئيس المستقل لمجلس المنظمة، والمندوب الدائم لدولة الكويت بصفته الرئيس السابق للمجموعة، بالإضافة إلى كلمة الجمهورية اللبنانية بصفتها الرئيس الجديد لمجموعة الشرق الأدنى.
وفي كلمتها، توجّهت السفيرة كارلا جزار "بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة على أدائها المسؤول والفاعل خلال فترة رئاستها السابقة، لا سيّما في ظلّ التحديات الإقليمية والدولية الدقيقة التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين".
وأكدت "التزام لبنان مواصلة العمل بروح التوافق والتعاون، وتعزيز وحدة المجموعة، ومتابعة الملفات ذات الأولوية، وفي طليعتها المسائل المتصلة بالإصلاحات المؤسسية داخل المنظمة، بما يراعي مصالح دول الشرق الأدنى وخصوصياتها التنموية والغذائية".
وقد عبّرت الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماع عن تهانيها للجمهورية اللبنانية بمناسبة تولّيها رئاسة المجموعة، مؤكدة "دعمها الكامل لهذه الرئاسة"، مشددة على "أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر خلال المرحلة المقبلة، بما يعزّز حضور دول الإقليم في صنع القرار داخل المنظمة".
كما تمّ خلال الاجتماع تأكيد استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، والمقرّر عقده في 20 و21 نيسان من العام الحالي. وسجّل مندوب جمهورية السودان تحفّظه على استضافة المؤتمر، وقد أُخذ هذا التحفّظ علمًا وأُدرج في محضر الاجتماع وفق الأصول المعتمدة، من دون أن يؤثر ذلك على اعتماد قرار الاستضافة أو على سير التحضيرات ذات الصلة.
ويأتي تسلّم لبنان رئاسة مجموعة الشرق الأدنى في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز التنسيق الإقليمي في قضايا الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيّر المناخي، بما يرسّخ دور لبنان الفاعل في المحافل الدولية ذات الصلة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تسلّم
رئاسة
مجموعة
الشرق
الأدنى
منظمة
الأغذية
والزراعة
(الفاو)
التالي
عيسى الخوري ألغى نظام معايرة الأجهزة الصناعية تخفيفاً للأعباء
مجزرة الضرائب: الفقراء يموّلون أجورهم (الأخبار)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-28
LARI: أكثر من 55 ألف فحص مخبري خلال 2025 دعماً لسلامة الغذاء والزراعة المستدامة في لبنان
أخبار لبنان
2026-01-28
LARI: أكثر من 55 ألف فحص مخبري خلال 2025 دعماً لسلامة الغذاء والزراعة المستدامة في لبنان
0
أخبار لبنان
2026-02-03
وزير الزراعة تسلّم التقرير السنوي للمديرية العامة للزراعة وأكد دعم المزارعين رغم التحديات
أخبار لبنان
2026-02-03
وزير الزراعة تسلّم التقرير السنوي للمديرية العامة للزراعة وأكد دعم المزارعين رغم التحديات
0
أخبار لبنان
2026-02-05
"الزراعة" وقّعت مشروع دعم طارئ مع "الفاو" بهدف السيطرة على تفشّي مرض الحمى القلاعية
أخبار لبنان
2026-02-05
"الزراعة" وقّعت مشروع دعم طارئ مع "الفاو" بهدف السيطرة على تفشّي مرض الحمى القلاعية
0
أمن وقضاء
2025-12-30
منظمة التحرير الفلسطينية تسلم الدفعة الخامسة من سلاحها الثقيل
أمن وقضاء
2025-12-30
منظمة التحرير الفلسطينية تسلم الدفعة الخامسة من سلاحها الثقيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:51
عون يؤكد ضرورة تشجيع المستثمرين وإعادة تفعيل "One Stop Shop" في IDAL
أخبار لبنان
05:51
عون يؤكد ضرورة تشجيع المستثمرين وإعادة تفعيل "One Stop Shop" في IDAL
0
أخبار لبنان
05:49
عون عرض الأوضاع مع لاكرافي والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس
أخبار لبنان
05:49
عون عرض الأوضاع مع لاكرافي والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس
0
أمن وقضاء
05:07
تعميم صورة مطلوبة بجرم سرقة وفرار... هل من يعرف شيئًا عنها؟
أمن وقضاء
05:07
تعميم صورة مطلوبة بجرم سرقة وفرار... هل من يعرف شيئًا عنها؟
0
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-02-10
العلماء يحدّدون أكثر مرحلة عمرية مُرهِقة في حياة الإنسان… إليكم النتيجة
صحة وتغذية
2026-02-10
العلماء يحدّدون أكثر مرحلة عمرية مُرهِقة في حياة الإنسان… إليكم النتيجة
0
أخبار لبنان
2025-12-31
وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يتفقدان إطلاق الدوريات الأمنية
أخبار لبنان
2025-12-31
وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يتفقدان إطلاق الدوريات الأمنية
0
أخبار لبنان
2025-12-29
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
أخبار لبنان
2025-12-29
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
0
أخبار لبنان
08:35
شعبة المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح بعد تنفيذها عمليات سرقة
أخبار لبنان
08:35
شعبة المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح بعد تنفيذها عمليات سرقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
0
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
2
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
3
خبر عاجل
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
4
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
5
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
6
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
7
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
8
أخبار دولية
09:06
عراقجي: تطوّرات إيجابيّة ولكن...
أخبار دولية
09:06
عراقجي: تطوّرات إيجابيّة ولكن...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More