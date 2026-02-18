عيسى الخوري ألغى نظام معايرة الأجهزة الصناعية تخفيفاً للأعباء

أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 16/1 ألغى بموجبه القرارين رقم 58/1 تاريخ 10/8/2022 ورقم 68/1 تاريخ 14/9/2022 المتعلّقين بفرض نظام معايرة أجهزة في المؤسّسات الصناعية.وجاء في القرار:إن وزير الصناعةبناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ 8/2/2025 المصحّح بموجب المرسوم رقم ۲۷۸ تاریخ7/5/2025 (تشكيل الحكومة)بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ 2/6/1997وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)بناء على القرارين ذات الأرقام 58/1 و 68/1 المشار إليهما أعلاه، المتعلّقين بفرض نظام معايرة أجهزة القياس في المؤسسات الصناعيةوحرصاً على تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المؤسسات الصناعية،بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،يقرّر ما يأتي:المادّة الأولى: يلغى القرار رقم 58/1 تاریخ 10/8/2022 والقرار رقم 68/1 تاریخ 14/9/2022 المتعلّقين بفرض نظام معايرة أجهزة في المؤسسات الصناعية، وكلّ نص يخالف أحكام هذا القرار أو لا يتوافق معه.المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.