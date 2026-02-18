الرئيس عون اطّلع من حاكم مصرف لبنان على تفاصيل المداولات القضائية مع فرنسا بشأن شبهات اختلاس

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على إحاطة مفصّلة حول المداولات التي أجراها مع السلطات القضائية في فرنسا، حيث جرى عرض عدد من الملفات المتعلقة باحتمالات حصول اختلاس أموال عامة وغير عامة من مصرف لبنان.



‏وقد زوّد حاكم مصرف لبنان، الرئيس عون تفاصيل وافية في هذا الشأن، مؤكداً "أهمية التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية والأوروبية في هذا الإطار".