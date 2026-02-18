شحادة يعرض مع حبيب رقمنة خدمات مصرف الإسكان

أطلع المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، على رأس وفد، وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة على آلية عمل مصرف الإسكان وبرامجه.



وخلال الاجتماع التعارفي، طلب الوفد دعم الوزارة بالمشاريع التدريبية على استخدام الذكاء الاصطناعي التي تنفّذها، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتوافرة لديها للمساهمة في رقمنة خدمات مصرف الإسكان، في إطار تعزيز التحوّل الرقمي وتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين.

