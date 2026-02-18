الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وفدًا من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ممثلًا نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب.



وضم الوفد المفتي الشيخ حسن عبدالله، امين سر المجلس عبد السلام شكر،والسيدين واصف عواضة وحسين عنيسي.



ونقل الوفد تحيات الشيخ الخطيب، ووجه دعوة باسمه للبطريرك الراعي للمشاركة في الإفطار الرمضاني الذي يقيمه المجلس في ٢٧ شباط الجاري، كما كانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.





































