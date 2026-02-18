الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عيسى الخوري: الجيش بحاجة إلى شهر لتقييم الانتشار شمال الليطاني والتزام "الحزب" بالدولة يبدأ بتسليم سلاحه

أخبار لبنان
2026-02-18 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عيسى الخوري: الجيش بحاجة إلى شهر لتقييم الانتشار شمال الليطاني والتزام &quot;الحزب&quot; بالدولة يبدأ بتسليم سلاحه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
عيسى الخوري: الجيش بحاجة إلى شهر لتقييم الانتشار شمال الليطاني والتزام "الحزب" بالدولة يبدأ بتسليم سلاحه

أكد وزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري أن سيادة أي دولة لا تقتصر على حدودها أو علاقاتها الخارجية فحسب، بل ترتبط أيضاً بترسيخ سلطتها في الداخل، مشدداً على أن استمرار وجود أي مجموعة مسلحة خارج إطار الدولة أمر مرفوض.

وأوضح عيسى الخوري لـ"العربية" أنه منذ دخول وزراء "القوات اللبنانية" إلى الحكومة طالبوا بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بهدف معالجة مسألة سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.

وقال: "الإشكالية القائمة في هذا الملف، أننا نتطلّع الى مدى قدرة الجيش اللبناني على الانتشار في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله، ولكن في حال كان "الحزب" ملتزماً فعلاً ببناء الدولة، فعليه أن يبادر بنفسه إلى تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية".

وأشار الى أنّ الموقف المعلن من مسؤولي "حزب الله" يُظهر تمسّكاً واضحاً بالسلاح، وهذا الامر  مرفوض لدى شريحة واسعة من اللبنانيين. وأعرب الوزير عيسى الخوري عن حرص اللبنانيين على تجنّب أي مواجهة عسكرية بين الجيش اللبناني والحزب، وهذا يستدعي ممارسة ضغوطٍ جدّية عليه لدفعه نحو تسليم السلاح.

وفي ما يتعلّق بانتشار الجيش شمال الليطاني، قال إن "الجيش بحاجة إلى شهر تقريبا لتقييم المرحلة الثانية، وقد أوضح لنا قاءد الجيش العماد رودولف هيكل في اجتماع مجلس الوزراء الأخير ان الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة مختلفة عن جنوب الليطاني، كما أن عدد السكان فيها أكبر ما يتطلب دقة وانتشاراً أوسع، فيما عديد الجيش المتوافر لهذه المهمة يشكل نحو 30% من العناصر المنتشرين جنوب الليطاني، ما يحدّ من إمكانية السير بوتيرة أسرع. وطبعا يُضاف الى كل هذه العوامل عدم تعاون حزب الله".

أما على الصعيد الاقتصادي، فشدّد وزير الصناعة على أنّ القطاع الخاص في الداخل كما في الاغتراب، كان تاريخياً المحرّك الأساسي لنموّ الاقتصاد اللبناني وازدهاره، ولا مشكلة لديه بالاستثمار، إلا أنّ التردّد القائم اليوم يعود بصورة أساسية إلى عدم حصرية السلاح بيد الدولة واستمرار وجود ميليشيات ومجموعات مسلّحة خارج إطارها الشرعي، ما ينعكس سلباً على الثقة والاستثمار وفرص النهوض الاقتصادي.

وأكد أن الإصلاحات التي يتطلب تنفيذها تمويلاً خارجياً لن تحصل طالما أن السلاح خارج إطار الدولة، معرباً عن أمله في تحمّل المسؤولين في حزب الله مسؤولياتهم الوطنية، والمبادرة إلى تسليم السلاح للجيش اللبناني بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والإصلاح.

أخبار لبنان

الخوري:

الجيش

بحاجة

لتقييم

الانتشار

الليطاني

والتزام

"الحزب"

بالدولة

بتسليم

سلاحه

LBCI التالي
الحجار يطلق غدا الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 2025 - 2028
"التيار الوطني الحر" يتبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-12-22

تسليم سلاح شمال الليطاني غير وارد لدى الحزب (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": تم حصر السلاح في جنوب الليطاني وهناك احتواء للسلاح "بالحد الأدنى" في شمال الليطاني

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-17

سامي الجميل لـ حوار المرحلة: نراهن على أن تقوم الدولة بما يلزم وعلى التزام عون وسلام بكلامهما والسير بجمع السلاح وننتظر ما سيقوم به الجيش شمال الليطاني بعد رأس السنة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-11

مخزومي في عشاء على شرف السفير الاميركي ومجموعة " ATFL": السلام يبدأ باحتكار الدولة للسلاح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:13

الجيش: دهم منازل وتوقيف مطلوبين وضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
11:11

الخطيب: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان

LBCI
أخبار لبنان
11:01

جابر عرض مع رئيس مجلس الانماء موضوع مطمر الجديدة وتفاهم على استئناف عمله غدا

LBCI
أخبار لبنان
11:00

لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملفات الـ E-wallet والناشيونال رومينغ والإنترنت غير الشرعي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-02-09

أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-14

موقع الحكومة الإلكتروني: كندا تفرض عقوبات إضافية على 7 أفراد بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-10

قاسم: ندعو الحكومة أن تكون أكثر فعالية بموضوع التعافي الاقتصادي

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-18

طيران الإمارات: لا خطط لطلبية من طائرات إيرباص إيه350-1000 خلال معرض دبي الجوي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟

LBCI
أخبار لبنان
06:34

البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب

LBCI
أخبار لبنان
04:26

الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني

LBCI
أخبار دولية
04:19

البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني

LBCI
أخبار دولية
15:40

فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:53

مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
حال الطقس
01:53

طقس ممطر وثلوج جبلا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
أمن وقضاء
14:02

بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا

LBCI
أمن وقضاء
12:16

الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا

LBCI
منوعات
09:00

مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!

LBCI
خبر عاجل
14:25

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا

LBCI
أخبار لبنان
14:22

الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More