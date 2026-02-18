الحجار يطلق غدا الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 2025 - 2028

يطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025 - 2028، في حضور المحافظين والمديرين العامين للمديريات والأجهزة التابعة للوزارة، في العاشرة من قبل ظهر غد الخميس ظنفي مبنى الوزارة.



وتُعدّ هذه الخطة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية والبلديات، وتشكل محطة مفصلية في مسار تطوير العمل الإداري وتعزيز الأداء المؤسساتي.



وتتضمن هذه الاستراتيجية عددا من المشاريع، التي سبق ان بدأت فيها الوزارة منذ عام ٢٠٢٥، واضعة فيها رؤيتها حتى عام ٢٠٢٨. وسيتخلل اللقاء كلمة للوزير الحجار، وسيتم عرض فيديو مفصل عن الخطة، التي تشمل كل المديريات والأجهزة الامنية والادارية التابعة للوزارة.