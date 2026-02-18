بري إستقبل وزير الصحة وعلاوي وبهية الحريري وغراسيا القزي وتلقى برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور إياد علاوي. وتناول اللقاء تطورات الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية العراقية .



وتابع بري المستجدات وشؤوناً متصلة بالقطاعين الصحي والاستشفائي وبرامج عمل وزارة الصحة وذلك خلال إستقباله وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين .



واستقل رئيس المجلس، نائب رئيس "تيار المستقبل " رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في حضور الرئيس السابق لبلدية صيدا المهندس محمد السعودي حيث تناول اللقاء اخر المستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وإنمائية .



ومن الزوار : المدير العام للجمارك غراسيا القزي في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة .



تهنئة بشهر رمضان



على صعيد آخر، ولمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى بري برقيات تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف ومن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري .

