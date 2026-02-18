الأخبار
جابر التقى فريق البنك الدولي ووفد Lazard: ملتزمون بالمضي في مسار التحديث الرقمي
أخبار لبنان
2026-02-18 | 08:34
مشاهدات عالية
جابر التقى فريق البنك الدولي ووفد Lazard: ملتزمون بالمضي في مسار التحديث الرقمي
أكد وزير المالية ياسين جابر "التزام الوزارة بالمضي قدما في مسار التحديث الرقمي وتثبيت الأنظمة الحيوية فيها وفق مقاربة مؤسساتية تضمن الشفافية وحسن استخدام الموارد".
كلام جابر جاء خلال اجتماع العمل الذي عقده في مكتبه، مع فريق من البنك الدولي برئاسة مدير مكتب البنك في لبنان إنريكي أرماس، وضم منى كوزي وريما قطيش، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، ومدير المركز الإلكتروني جورج ساعود، ومديرة الدين العام رانيا الشعار، والمستشارين كلودين كركي، زينة قاسم وعباس طاهر.
وقد خصص الاجتماع لبحث الواقع القائم والمستجدات المتعلقة بتثبيت نظامي السجل العقاري والضرائب، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية العمل، وتحسين الكفاءة التقنية، وتعزيز استقرار الأنظمة الرقمية المعتمدة في الوزارة، وذلك من خلال الهبة البالغة قيمتها الإجمالية 6.5 مليون دولار والمخصصة لأعمال التثبيت والتحديث، والموزعة بين المكونات الأساسية للمشروع.
وقد شدد جابر على "أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة تفاديا لأي تأخير إضافي".
كما تم التطرق إلى القرض الذي تم إقراره في ما خص نظام الإدارة الضريبية الجديد (ITAS) ونظام الإدارة المالية العامة (IFMIS)، وإمكان تحقيق التكامل بين هذه الأنظمة بما يتيح استكمال مسار التحديث الشامل وربطها ضمن رؤية إصلاحية موحدة تعزز كفاءة الإدارة المالية والضريبية، واعتبر جابر أن "إنجاز تحليل الفجوات يشكل الخطوة الأولى والضرورية قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ اللاحقة، باعتباره الأساس الذي يبنى عليه تحديد الاحتياجات التقنية، والموارد البشرية المطلوبة، والتعديلات التنظيمية والقانونية اللازمة".
وتطرق جابر إلى "متطلبات تعزيز الفريق التقني لدعم الأعمال المرتبطة بأنظمة الوزارة، إضافة إلى بحث الحاجة إلى خبرات قانونية أو مالية متخصصة وفق متطلبات المشروع، مع التأكيد على ضرورة عدم حصول أي تداخل مع برامج المساعدات التقنية التي يستفيد منها لبنان من جهات دولية أخرى".
وبعد النقاش تم الاتفاق على متابعة التنسيق الداخلي لحسم مسألة التوصيف الوظيفي وتسمية الوحدة المعنية بما يعكس دورها التنسيقي.
اجتماع مع Lazard
إلى ذلك، عقد جابر اجتماعا مع شركة Lazard، المستشار المالي للحكومة، شارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والمستشارون الماليون في وزارة المالية، خصص لبحث آخر المستجدات في ضوء الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي. وتم استعراض التقدم في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإصلاحات الهيكلية، الصعوبات التي تواجهها الحكومة في هذا المضمار.
وتناول الاجتماع تأثير الجدول الزمني للاستحقاقات الانتخابية على وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح، وكان تشديد على "أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات وضمان استمراريتها بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويصون الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة".
وأكد الجانبان "التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ أجندة الإصلاح وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة".
توقيع اتفاقيات
كذلك شهدت وزارة المالية التوقيع على الاتفاقيات المكملة لتنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك الدولي، وذلك من قبل وزراء المالية والطاقة والمياه جو صدي والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى جانب مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار استكمال مسار التنفيذ وضمان استمرارية الأعمال المرتبطة بمشاريع المساعدة الطارئة، وتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى، إضافة إلى مشروع الإدارة المالية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التعاون القائم ويؤمن حسن التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.
أخبار لبنان
التقى
البنك
الدولي
Lazard:
ملتزمون
بالمضي
التحديث
الرقمي
التالي
رئيس الكتائب يلتقي النائب مارك ضو... هذا ما تم التشديد عليه
بري إستقبل وزير الصحة وعلاوي وبهية الحريري وغراسيا القزي وتلقى برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2026-02-03
سلام التقى في دبي رئيس صندوق النقد العربي: ملتزمون بالمضي قدما في مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
أخبار لبنان
2026-02-03
سلام التقى في دبي رئيس صندوق النقد العربي: ملتزمون بالمضي قدما في مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
0
أخبار لبنان
2026-02-04
الوزير حيدر التقى وفدا من البنك الدولي وترأس الاجتماع الدوري للجنة مكافحة عمل الأطفال
أخبار لبنان
2026-02-04
الوزير حيدر التقى وفدا من البنك الدولي وترأس الاجتماع الدوري للجنة مكافحة عمل الأطفال
0
أخبار لبنان
2025-12-17
سلام استقبل شهيب وعبد الله ووفدي البنك الدولي والجامعة الثقافية
أخبار لبنان
2025-12-17
سلام استقبل شهيب وعبد الله ووفدي البنك الدولي والجامعة الثقافية
0
أخبار لبنان
2026-01-16
جابر: قروض طويلة الأمد لتغطية عجز الموازنة ومشاريع طاقة بدعم من البنك الدولي
أخبار لبنان
2026-01-16
جابر: قروض طويلة الأمد لتغطية عجز الموازنة ومشاريع طاقة بدعم من البنك الدولي
0
أمن وقضاء
11:13
الجيش: دهم منازل وتوقيف مطلوبين وضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك
أمن وقضاء
11:13
الجيش: دهم منازل وتوقيف مطلوبين وضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك
0
أخبار لبنان
11:11
الخطيب: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان
أخبار لبنان
11:11
الخطيب: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان
0
أخبار لبنان
11:01
جابر عرض مع رئيس مجلس الانماء موضوع مطمر الجديدة وتفاهم على استئناف عمله غدا
أخبار لبنان
11:01
جابر عرض مع رئيس مجلس الانماء موضوع مطمر الجديدة وتفاهم على استئناف عمله غدا
0
أخبار لبنان
11:00
لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملفات الـ E-wallet والناشيونال رومينغ والإنترنت غير الشرعي
أخبار لبنان
11:00
لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملفات الـ E-wallet والناشيونال رومينغ والإنترنت غير الشرعي
0
أخبار لبنان
03:08
جعجع: نتطلع إلى أن تكون الأيام المباركة دافعًا إضافيا لوضع لبنان على سكة التعافي
أخبار لبنان
03:08
جعجع: نتطلع إلى أن تكون الأيام المباركة دافعًا إضافيا لوضع لبنان على سكة التعافي
0
حال الطقس
2025-10-25
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-10-25
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
2025-10-27
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب
أمن وقضاء
2025-10-27
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب
0
أخبار لبنان
16:23
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام الخميس والجمعة
أخبار لبنان
16:23
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام الخميس والجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
0
أخبار لبنان
06:34
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
أخبار لبنان
06:34
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
0
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
0
أخبار دولية
04:19
البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
أخبار دولية
04:19
البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
0
أخبار دولية
15:40
فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
أخبار دولية
15:40
فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
2
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
4
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
5
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
6
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
7
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
8
أخبار لبنان
14:22
الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة
أخبار لبنان
14:22
الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة
