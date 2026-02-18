لقاء بين قائد الجيش وسفراء الخماسية أكد أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، السفراء: الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، الفرنسي هيرفيه ماغرو.



وخلال اللقاء، تناول البحث الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش، والاجتماع التحضيري للمؤتمر في جمهورية مصر العربية في 24/2/2026.



وأكد الحاضرون "أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، نظرا إلى دورها في حفظ أمن لبنان واستقراره، وسط المرحلة الحالية الدقيقة".