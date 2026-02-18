الأخبار
محاولة "فاشلة" لسرقة محتويات سيّارة..
أخبار لبنان
2026-02-18 | 10:07
محاولة "فاشلة" لسرقة محتويات سيّارة..
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم كلّها على الأراضي اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والرصد الدقيق، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف المدعو: ع. ج. (مواليد عام 1980، لبناني)، وذلك في محلة الأشرفية أثناء محاولته سرقة محتويات سيارة من نوع Honda CR-V كانت مركونة في المكان.
تبيّن أنه من أصحاب السوابق في قضايا السرقة.
أُحيل الموقوف إلى القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارته".
التالي
لقاء بين قائد الجيش وسفراء الخماسية أكد أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية
رسامني اختتم زيارته واشنطن بعد لقاءات بحثت في تطوير قطاع البنية التحتية في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2026-01-08
أخبار لبنان
2026-02-01
آخر الأخبار
2026-02-04
علوم وتكنولوجيا
2026-01-03
اخترنا لكم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أخبار لبنان
13:14
أخبار لبنان
13:10
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
2026-02-17
أخبار دولية
07:00
صحف اليوم
2025-12-17
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-12
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أخبار لبنان
13:14
أخبار لبنان
13:10
أخبار لبنان
13:03
أخبار لبنان
13:00
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
الأكثر قراءة
تقارير نشرة الاخبار
01:53
منوعات
09:00
منوعات
07:09
خبر عاجل
10:29
فنّ
07:40
اسرار
23:41
تقارير نشرة الاخبار
07:50
أمن وقضاء
03:59
