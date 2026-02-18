محاولة "فاشلة" لسرقة محتويات سيّارة..

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم كلّها على الأراضي اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والرصد الدقيق، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف المدعو: ع. ج. (مواليد عام 1980، لبناني)، وذلك في محلة الأشرفية أثناء محاولته سرقة محتويات سيارة من نوع Honda CR-V كانت مركونة في المكان.



تبيّن أنه من أصحاب السوابق في قضايا السرقة.



أُحيل الموقوف إلى القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارته".