جابر عرض مع رئيس مجلس الانماء موضوع مطمر الجديدة وتفاهم على استئناف عمله غدا

استقبل وزير المال ياسين جابر، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني، وتناول البحث موضوع مطمر الجديدة، حيث تمَّ توضيح الأمور.



وجرى التفاهم على معالجة المسائل حياله، على ان يستأنف المطمر عمله غداً صباحاً.