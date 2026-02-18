الخطيب: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان

ترأس نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اجتماعاً علمائياً غروب اليوم في مقر المجلس للاستماع لشهادات الشهود حول رؤية هلال شهر رمضان المبارك.



وأصدر الخطيب بياناً جاء فيه: "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن يوم غد الخميس الواقع في 19 شباط 2026 ميلادي هو أول أيام شهر رمضان للعام 1447 هجري".