يعقوبيان تتقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري بالمادة 55 من الموازنة

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها "ستتوجّه اليوم عند الساعة 2:15 بعد الظهر إلى المجلس الدستوري لتقديم طعن بأحكام المادة 55 من قانون الموازنة".



وأوضحت في بيان أنّ "هذه المادة منحت الحكومة حقّ التشريع في المجال الجمركي والتعريفات، ما يفتح الباب أمام إصدار قرارات تتعلّق برفع الرسوم والضرائب، ومن بينها الضريبة المفروضة على البنزين والإجراءات الأخيرة المرتبطة بالمحروقات".