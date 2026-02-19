الأخبار
رئيس الجمهورية تلقى دعوة من نظيره الفرنسي للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الجيش
أخبار لبنان
2026-02-19
تسلم رئيس الجمهورية جوزاف عون دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل.
وأشار ماكرون في الدعوة إلى أن "مشاركة الرئيس عون الشخصية تشكل إشارة سياسية قوية تعكس متانة الروابط بين فرنسا ولبنان، والتزام الطرفين باستقرار لبنان واستعادة سيادته بشكل كامل".
كما شدد على أن "هدف المؤتمر يكمن في إعادة التأكيد على الدعم السياسي والمالي والتقني الذي يقدمه المجتمع الدولي للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وحشد دعم دولي منسق يتماشى مع الأولويات المحددة لهذه المؤسسات".
