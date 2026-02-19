الرئيس عون عرض مع مشموشي اوضاع العاملين في القطاع العام

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي، اوضاع العاملين في القطاع العام ومشروع القانون الذي اعده مجلس الخدمة لتصحيح الأجور في القطاع العام.