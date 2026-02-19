الأخبار
الأمن العام: إجراءات لجميع مستقدمي الفنانين العرب والأجانب تحت طائلة ردّ الطلبات واتخاذ المقتضى القانوني
أخبار لبنان
2026-02-19 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأمن العام: إجراءات لجميع مستقدمي الفنانين العرب والأجانب تحت طائلة ردّ الطلبات واتخاذ المقتضى القانوني
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
بناءً على القانون رقم /56/ تاريخ 27/12/2008 (قانون تنظيم المهن الفنية)، ولا سيما المادة /16/ منه،
بناءً على المرسوم رقم /3705/ تاريخ22/06/2016 المعدّل بموجب المرسوم رقم /13043/ تاريخ 29/04/2024،
وحرصًا على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وصونًا لحقوق صندوق التعاضد الموحد للفنانين،
يُطلب من جميع مستقدمي الفنانين العرب والأجانب، أفرادًا كانوا أم شركات، التقيد التام بالإجراءات الآتية، تحت طائلة ردّ الطلبات واتخاذ المقتضى القانوني:
أولاً: تأشير العقود
يتوجب إبراز العقد الأصلي الموقّع مع الفنان الأجنبي لدى إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين مسبقًا، والحصول على التأشيرة الرسمية للصندوق على العقد قبل المباشرة بأي إجراء آخر.
ثانيًا: تسديد الرسم المالي
يتوجب تسديد الرسم المحدد بنسبة (10%) من قيمة العقد لدى وزارة المالية لصالح صندوق التعاضد الموحد للفنانين، والحصول على إيصال رسمي يثبت عملية الدفع وفقًا للأصول.
ثالثًا: المستندات المطلوبة للحصول على سمة الدخول
يُرفق بطلبات الحصول على سمات الدخول المقدمة إلى دوائر الأمن العام المختصة ما يأتي:
نسخة عن العقد الأصلي الممهور بختم إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين.
نسخة عن إيصال تسديد رسم الـ (10%) الصادر عن وزارة المالية.
للإستفسار والإطلاع على كافة التفاصيل،
اضغط هنا
.
0
فنّ
08:00
من استوديو التسجيل... ألين خلف تشوّق الجمهور لجديدها
فنّ
08:00
من استوديو التسجيل... ألين خلف تشوّق الجمهور لجديدها
0
أخبار دولية
04:43
مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يقول إنه لا يمكن لأي بلد حرمان إيران من حقها في التخصيب
أخبار دولية
04:43
مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يقول إنه لا يمكن لأي بلد حرمان إيران من حقها في التخصيب
0
أخبار دولية
04:52
الأمم المتحدة تعتبر أن أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من "تطهير عرقي"
أخبار دولية
04:52
الأمم المتحدة تعتبر أن أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من "تطهير عرقي"
0
آخر الأخبار
04:32
سيرج داغر للـ LBCI: مطلبنا ألا يبقى أي جندي إسرائيلي في أراضينا وألا تحصل أي خروقات إسرائيلية للبنان والدولة اللبنانية مسؤولة عن تحقيق ذلك ولكن بالمقابل على حزب الله تسليم سلاحه للدولة
آخر الأخبار
04:32
سيرج داغر للـ LBCI: مطلبنا ألا يبقى أي جندي إسرائيلي في أراضينا وألا تحصل أي خروقات إسرائيلية للبنان والدولة اللبنانية مسؤولة عن تحقيق ذلك ولكن بالمقابل على حزب الله تسليم سلاحه للدولة
1
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
2
حال الطقس
01:06
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة
حال الطقس
01:06
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة
3
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
4
خبر عاجل
10:29
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
10:29
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
5
اسرار
23:47
أسرار الصحف 19-02-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 19-02-2026
6
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
7
آخر الأخبار
11:44
تابعوا الحلقة الاولى من برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا الليلة الساعة ٨:٣٠ مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
11:44
تابعوا الحلقة الاولى من برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا الليلة الساعة ٨:٣٠ مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI
8
أمن وقضاء
02:29
حادث داخل معمل في الفنار يؤدي إلى انهيار أجزاء منه
أمن وقضاء
02:29
حادث داخل معمل في الفنار يؤدي إلى انهيار أجزاء منه
