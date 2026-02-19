علي النهري تعود الوزير الراحل محسن دلول

ودعت بلدة علي النهري والبقاع ولبنان الوزير الراحل محسن دلول في مأتم مهيب رسمي وشعبي.



وتقدّم الحضور وزير الدفاع العميد جوزاف منسى ممثّلًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والنائب قبلان قبلان ممثّلًا رئيس مجلس النواب.



كما حضر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب الوزير السابق وليد جنبلاط على رأس وفدٍ من الحزب التقدمي الاشتراكي ضمّ النواب وائل أبو فاعور, هادي أبو الحسن, اكرم شهيب ،غازي العريضي, وأمين السر في الحزب ظافر ناصر, إضافةً إلى حشدٍ من المشايخ ورؤساء البلديات وفعالياتٍ من الجبل, العميد رياض جانبين ممثّلًا قيادة الجيش اللبناني والعميد نبيل الزوقي على راس وفد من ضباط مديرية أمن الدولة في البقاع ممثلاً مدير عام أمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس.



كما شارك في التشييع النائب الدكتور عاصم عراجي ممثلا الرئيس سعد الحريري وحشد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين ورؤوساء بلديات ومخاتير وحشد كبير من الضباط والفعاليات السياسية والقضائية والاجتماعية والدينية .



وأقام السيد علي فضل الله الصلاة على الوزير الراحل محسن دلول وقال في رثائه: "آمن فقيدنا بالوطن ولم يكن عنوانا طائفيا بل عنوانا وطنيا وانسانيا، لم يجامل على حساب الوطن، كان عنيدا الى جانب وحدة لبنان ودخل الى عالم السياسة من باب الوطنية وخدمة الناس كان له الدور البارز في اتفاق الطائف صلبا في مواجهة الاحتلال الصهيوني موضع تقدير وانا اشهد ومن خلال معرفتي كان صريحا في رايه وواضحا في مواقفه لم يتعصب الا للوطن كان فريدا في محبة الناس له".



واضاف السيد فضل الله: "لا بد ان اسجل علاقة المودة بين الراحل ووالدي الراحل السيد محمد حسين فضل الله واكملتها انا كان الراحل داعما لمسيرة اسناد الفقراء".