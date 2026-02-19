الرئيس بري تابع تطورات الاوضاع والمستجدات خلال استقباله السفير السعودي وقائد الجيش

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية .



كما استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي وضع رئيس المجلس باجواء ونتائج زياراته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية ومشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ اضافة الى التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش ، اللقاء كان مناسبة ايضا لعرض تطورات الاوضاع لاسيما الامنية منها والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لإعتداءاتها على لبنان .



هذا واستقبل رئيس المجلس سفيرة لبنان لدى ساحل العاج ماجدة كركي .