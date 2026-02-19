اجتماع طارىء لاتحادات النقل البري أعلن التظاهر الخميس.. طليس: لن نزيد التعرفة وأجري الاتصالات للمعالجة

أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، خلال الاجتماع الطارىء لاتحادات النقل البري الذي عقد اليوم في مقر الإتحاد العمالي العام، أن "ضريبة الـ٣٠٠ الف على البنزين ورفع ضريبة الـ١% على الـTVA سينعكس على كل السلع".



وقال طليس: "نحن مع تعزيز وضع العسكري والمعلمين وغيرهم ولكننا ضد أن تأخذ الدولة باليمين وتعطي بالشمال".



وأضاف: "نؤكد أننا لسنا ضد حقوق العمال ولكن بالنسبة إلينا كقطاع نقل يطرح موضوع زيادة التعرفة، وبهذا الخصوص اقول انني ضد هذه الزيادة، الا إننا كسائقين عموميين نعاني الكثير والجالسين على الكراسي لا يتجولون في الباصات وسيارات الاجرة ولا يعرفون شيئا عن معاناتنا. أنا أجري الاتصالات لأرى كيف سأعوض على القطاع وعلى السائقين كي لا أضغط على المواطنين وأزيد التعرفة".



ولفت الى انه "في ما يتعلق بزيادة الضريبة على الـTVA، نحن ضد رفعها ولا أعتقد انها ستتحقق لأنها بحاجة الى موافقة مجلس النواب، ولا أعتقد أن هذا المجلس سيوافق على وضع ضريبة على المواطن".



وقال: "منذ آجال نسمع عن التعدي على الأملاك البحرية والنهرية، فأين نحن من هذا الموضوع اليوم؟".



وأضاف: "وفقا لكل ما تقدم، أطمنكم أننا لن نزيد التعرفة، ونحن أمام خيارين:



- زملاء عبروا في الشارع عن رفضهم لهذه الضريبة، لذلك دعونا سريعا الى هذا الاجتماع لكي نتحدث بالموضوع. ليس هناك أسهل من تنظيم تحرك في الشارع، لكن إقفال الطرقات لن يجدي نفعا.



- يجب التفتيش عن صيغة ثانية لرفض هذه القرارات، وأنا اليوم أطلب منكم مهلة اسبوع، لكي نجري الاتصالات ونرى ماذا سيحدث".



وأشار بيان بعد الاجتماع، الى أنه "تقرر تنظيم تحرك وتظاهر الخميس المقبل في ٢٦/٢/٢٠٢٦ بحال لم يتم التوصل الى صيغة لحماية هذا القطاع، على أن تعلن الثلاثاء المقبل آليات التحرك".