الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنشر القرار الرسمي لتصحيح رواتب القطاع العام وتمنع أي تأويلات

عطفًا على ما تم تداوله من بيانات منسوبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتعلق بالقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء نتيجة عرض وزارة المالية اقتراحاتها الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، ومنعا لأي تأويل، فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تنشر القرار المذكور بصيغته المعتمدة.