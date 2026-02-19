الحريري يطّلع من حبيب على نشاط مصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الرئيس سعد الحريري في مقرّ إقامته في بيت الوسط، حيث هنّاه بسلامة عودته، وقدّم له التعازي الخاصة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.



وكانت مناسبة عرض فيها حبيب مشاريع مصرف الإسكان ومسار القروض الإسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.



من جهته، أثنى الحريري على نشاط مصرف الإسكان في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نمرّ بها البلاد، داعياً إلى دعم المصرف في كل خدمة يقدّمها في سبيل خدمة المواطن اللبناني.



وأخيراً تمنى حبيب للرئيس الحريري رمضاناً كريماً وصوماً مباركاً.