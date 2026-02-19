ترامب أثناء التقاط الصورة الرسميّة في الاجتماع الأول لمجلس السلام: أعتقد أنه يجب أن نبتسم

ينعقد الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحضور عدد من القادة وممثلي الدول المشاركة بالمجلس.



ووقف ترامب، ونائب الرئيس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وجاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب ممثلي الدول المشاركة، لالتقاط صورة جماعية رسمية في بداية الاجتماع، تجدونها مرفقة.

خلال ذلك، قال ترامب ممازحاً الحاضرين: "أعتقد أنه يجب أن نبتسم"، كما سألهم إن كانوا يحبّون الموسيقى.