لقاء بين سامي الجميّل ووضاح الصادق في بيت الكتائب لبحث التنسيق الانتخابي

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي النائب وضاح الصادق، بحضور المستشار محمود الناطور والمعاون السياسي والانتخابي سيرج داغر.



وتناول اللقاء أبرز المواضيع المطروحة على الساحة اللبنانية ولا سيما التطورات السياسية والاقتصادية والاستحقاقات الدستورية المقبلة؛ إضافة إلى التحديات المرتبطة بالإصلاحات المطلوبة وانتظام عمل المؤسسات وتعزيز سيادة الدولة.



كما جرى البحث في آفاق التنسيق بين الفريقين في الاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون وتوحيد الجهود بما يخدم تطلعات اللبنانيين ويساهم في إحداث التغيير المنشود على المستوى الوطني.