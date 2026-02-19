رئيس الجمهورية استقبل وفد جمعية "فرح العطاء": طالما هناك شباب مندفعون يؤمنون ببلدهم لا يمكن للبنان الا ان ينظر الى المستقبل بتفاؤل

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه "طالما هناك شباب مندفعون يؤمنون ببلدهم، فلا يمكن للبنان الا ان يعود الى ما كان عليه وان ينظر الى المستقبل بتفاؤل".



موقف الرئيس عون جاء في خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من جمعية "فرح العطاء" ضم الرئيس الفخري للجمعية النائب ملحم خلف، ورئيس الجمعية السيد مارك طربيه الحلو، وعدد من أعضائها والمسؤولين فيها، وذلك في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود.



بداية، تحدث السيد مارك طربيه الحلو، فشكر الرئيس عون على استقباله للجمعية ناقلاً إليه وللسيدة الأولى نعمت عون تقدير "فرح العطاء" للجهود التي يقومان بها لتعزيز عملها، ولإيمانهما برسالتها وأهدافها. وعرض للنشاطات التي تقوم بها الجمعية التي تستقبل الأطفال والمتطوعين من كل أنحاء لبنان منذ العام 1985 وتبني الجسور بين اللبنانيين بروح المحبة والعطاء، وللمشاريع التي تقوم بها منذ ذلك الوقت.



وشرح "المعاناة الكبيرة التي واجهت الجمعية بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 بسبب حجم الدمار، وأطلقت نداء التطوع حيث لبّى نحو 6 آلاف شاب وشابة هذا النداء، وتم التنسيق مع الجيش اللبناني للقيام بعمل استثنائي، ونجحت الجمعية في ترميم 157 بناية كانت في وضع سيئ جداً، وفوج إطفاء بيروت، وكنيسة وجامع".



ولفت إلى أن "هذا المسار الذي حصل كان بتنسيق مع محافظ بيروت، في غياب أي دور عملي للدولة في هذا السياق، وأنه بفعل التنسيق والشراكة مع البلدية والمحافظة، حوّلت الجمعية أحد المراكز المهجورة في بيروت إلى مكان لائق لخدمة أهالي العاصمة، وبالتالي هذه الشراكة بين الجمعية ومؤسسات الدولة قائمة وهذا ما يساعد في تسهيل عملها".



واشار الى ان "أول عملية إعادة ترميم في لبنان بعد العدوان الإسرائيلي، شهدها شارع المأمون في البسطة الذي تضرر بشكل كبير بسبب الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير 34 بناية في الشارع المذكور حيث سقط أكثر من 40 شهيداً. واليوم، بعد مرور سنة وشهرين بدعم من طاقات شبابية متطوعة من كل أنحاء لبنان، وشركات لبنانية قدّمت المواد اللازمة على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، تم ترميم حوالي 30 بناية بشكل لائق، وعادت 420 عائلة إلى منازلها، ويتم العمل على تعبيد الطريق لاختتام المشروع وتحويله من مكان عابق برائحة الموت والدمار إلى مساحة تنبض بالحياة. وأشار إلى أنه قريباً ستعود 100 عائلة أيضاً إلى شارع المأمون، لتكتمل التقدمة لسكان الشارع في شهر رمضان المبارك، مع الإشارة إلى تقديم إفطارات رمضانية طوال الشهر الفضيل".



وأوضح أن "الجمعية تعمل منذ العام 2000 في طرابلس، وتمد الجسور بين جبل محسن وباب التبانة، من خلال استقبال الأولاد من الجهتين وكسر الحواجز بينهم، وأنها تدرس حجم التحرك الذي يمكن أن تقوم به لمساعدة طرابلس على تخطي أزمتها الأخيرة لجهة انهيار الأبنية الذي حصل والذي تحركت الدولة لمواجهته بشكل سريع".



واطّلع الرئيس عون على صور تم التقاطها لشارع المأمون منذ سنة ونصف على أثر الغارات المدمرة التي تعرّض لها، وبعد عملية الترميم، حيث أعرب عن تقديره للجهد الذي تم بذله لإعادة الترميم بهذه الطريقة المحترفة. وحيا رئيس الجمهورية جمعية "فرح العطاء" والمتطوعين الذين انضموا إليها والمؤسسات التي شاركت معها، معتبراً أنهم "الدليل الحي على أن لبنان لا يموت".



وأكد الرئيس عون أنه "طالما هناك شباب مندفعون يؤمنون ببلدهم، فلا يمكن للبنان إلا أن يعود إلى ما كان عليه وأن ينظر إلى المستقبل بتفاؤل، وهو قد تخطى الأزمات المستعصية من الأزمة الاقتصادية مروراً بوباء "كورونا" وانفجار المرفأ والحرب الأخيرة، وكان كسنبلة القمح التي تنحني من دون أن تنكسر لتعود وترتفع وتعطي ثماراً"، وشدد على أهمية "ما تقوم به الجمعية من خدمة، والإنجازات التي تتحدث عنها من خلال مساعدة الآخرين وهو قمّة اللاأنانية".



وتمنى الرئيس عون التوفيق للجمعية، داعياً إياها إلى "الاستمرار بالزخم نفسه وبالروح نفسها التي من شأنها تعزيز صمود اللبنانيين ومساعدتهم على تخطي الصعوبات التي تعترضهم، وترسل رسالة مفادها أن الإرادة الصلبة قادرة على تفتيت الجبال".