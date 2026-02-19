الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الجمهورية استقبل وفد جمعية "فرح العطاء": طالما هناك شباب مندفعون يؤمنون ببلدهم لا يمكن للبنان الا ان ينظر الى المستقبل بتفاؤل
أخبار لبنان
2026-02-19 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
رئيس الجمهورية استقبل وفد جمعية "فرح العطاء": طالما هناك شباب مندفعون يؤمنون ببلدهم لا يمكن للبنان الا ان ينظر الى المستقبل بتفاؤل
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه "طالما هناك شباب مندفعون يؤمنون ببلدهم، فلا يمكن للبنان الا ان يعود الى ما كان عليه وان ينظر الى المستقبل بتفاؤل".
موقف الرئيس عون جاء في خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من جمعية "فرح العطاء" ضم الرئيس الفخري للجمعية النائب ملحم خلف، ورئيس الجمعية السيد مارك طربيه الحلو، وعدد من أعضائها والمسؤولين فيها، وذلك في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود.
بداية، تحدث السيد مارك طربيه الحلو، فشكر الرئيس عون على استقباله للجمعية ناقلاً إليه وللسيدة الأولى نعمت عون تقدير "فرح العطاء" للجهود التي يقومان بها لتعزيز عملها، ولإيمانهما برسالتها وأهدافها. وعرض للنشاطات التي تقوم بها الجمعية التي تستقبل الأطفال والمتطوعين من كل أنحاء لبنان منذ العام 1985 وتبني الجسور بين اللبنانيين بروح المحبة والعطاء، وللمشاريع التي تقوم بها منذ ذلك الوقت.
وشرح "المعاناة الكبيرة التي واجهت الجمعية بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 بسبب حجم الدمار، وأطلقت نداء التطوع حيث لبّى نحو 6 آلاف شاب وشابة هذا النداء، وتم التنسيق مع الجيش اللبناني للقيام بعمل استثنائي، ونجحت الجمعية في ترميم 157 بناية كانت في وضع سيئ جداً، وفوج إطفاء بيروت، وكنيسة وجامع".
ولفت إلى أن "هذا المسار الذي حصل كان بتنسيق مع محافظ بيروت، في غياب أي دور عملي للدولة في هذا السياق، وأنه بفعل التنسيق والشراكة مع البلدية والمحافظة، حوّلت الجمعية أحد المراكز المهجورة في بيروت إلى مكان لائق لخدمة أهالي العاصمة، وبالتالي هذه الشراكة بين الجمعية ومؤسسات الدولة قائمة وهذا ما يساعد في تسهيل عملها".
واشار الى ان "أول عملية إعادة ترميم في لبنان بعد العدوان الإسرائيلي، شهدها شارع المأمون في البسطة الذي تضرر بشكل كبير بسبب الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير 34 بناية في الشارع المذكور حيث سقط أكثر من 40 شهيداً. واليوم، بعد مرور سنة وشهرين بدعم من طاقات شبابية متطوعة من كل أنحاء لبنان، وشركات لبنانية قدّمت المواد اللازمة على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، تم ترميم حوالي 30 بناية بشكل لائق، وعادت 420 عائلة إلى منازلها، ويتم العمل على تعبيد الطريق لاختتام المشروع وتحويله من مكان عابق برائحة الموت والدمار إلى مساحة تنبض بالحياة. وأشار إلى أنه قريباً ستعود 100 عائلة أيضاً إلى شارع المأمون، لتكتمل التقدمة لسكان الشارع في شهر رمضان المبارك، مع الإشارة إلى تقديم إفطارات رمضانية طوال الشهر الفضيل".
وأوضح أن "الجمعية تعمل منذ العام 2000 في طرابلس، وتمد الجسور بين جبل محسن وباب التبانة، من خلال استقبال الأولاد من الجهتين وكسر الحواجز بينهم، وأنها تدرس حجم التحرك الذي يمكن أن تقوم به لمساعدة طرابلس على تخطي أزمتها الأخيرة لجهة انهيار الأبنية الذي حصل والذي تحركت الدولة لمواجهته بشكل سريع".
واطّلع الرئيس عون على صور تم التقاطها لشارع المأمون منذ سنة ونصف على أثر الغارات المدمرة التي تعرّض لها، وبعد عملية الترميم، حيث أعرب عن تقديره للجهد الذي تم بذله لإعادة الترميم بهذه الطريقة المحترفة. وحيا رئيس الجمهورية جمعية "فرح العطاء" والمتطوعين الذين انضموا إليها والمؤسسات التي شاركت معها، معتبراً أنهم "الدليل الحي على أن لبنان لا يموت".
وأكد الرئيس عون أنه "طالما هناك شباب مندفعون يؤمنون ببلدهم، فلا يمكن للبنان إلا أن يعود إلى ما كان عليه وأن ينظر إلى المستقبل بتفاؤل، وهو قد تخطى الأزمات المستعصية من الأزمة الاقتصادية مروراً بوباء "كورونا" وانفجار المرفأ والحرب الأخيرة، وكان كسنبلة القمح التي تنحني من دون أن تنكسر لتعود وترتفع وتعطي ثماراً"، وشدد على أهمية "ما تقوم به الجمعية من خدمة، والإنجازات التي تتحدث عنها من خلال مساعدة الآخرين وهو قمّة اللاأنانية".
وتمنى الرئيس عون التوفيق للجمعية، داعياً إياها إلى "الاستمرار بالزخم نفسه وبالروح نفسها التي من شأنها تعزيز صمود اللبنانيين ومساعدتهم على تخطي الصعوبات التي تعترضهم، وترسل رسالة مفادها أن الإرادة الصلبة قادرة على تفتيت الجبال".
أخبار لبنان
الجمهورية
استقبل
جمعية
"فرح
العطاء":
طالما
مندفعون
يؤمنون
ببلدهم
للبنان
المستقبل
بتفاؤل
التالي
مفرزة استقصاء الجنوب تضع حدًّا لنشاط مروّج خطيرٍ للعملة المُزيّفة
بيان من الأمن العام الى الفنانين العرب والأجانب ومستقدميهم للالتزام بالأجراءات متفرقات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:43
معاون رئيس حزب الكتائب للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر للـ LBCI: نحن في حزب الكتائب لا نؤمن بـ "التحالف الانتخابي" فذلك يعني أن "كتلتي أهم من مستقبل البلد"
آخر الأخبار
03:43
معاون رئيس حزب الكتائب للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر للـ LBCI: نحن في حزب الكتائب لا نؤمن بـ "التحالف الانتخابي" فذلك يعني أن "كتلتي أهم من مستقبل البلد"
0
أخبار لبنان
2025-11-23
باسيل: لا يمكننا الا أن نسمع بتقدير الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
2025-11-23
باسيل: لا يمكننا الا أن نسمع بتقدير الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية
0
أخبار لبنان
2026-02-11
محفوض اعلن موقف "الجبهة السيادية من أجل لبنان" من المعاهدات اللبنانية - السورية في فترة 1991: لا يمكن للبنان بناء مستقبله وهو مقيد باتفاقات
أخبار لبنان
2026-02-11
محفوض اعلن موقف "الجبهة السيادية من أجل لبنان" من المعاهدات اللبنانية - السورية في فترة 1991: لا يمكن للبنان بناء مستقبله وهو مقيد باتفاقات
0
أخبار لبنان
2026-01-23
وزير المالية: صندوق النقد الدولي ينظر بتفاؤل إلى قانون الفجوة المالية
أخبار لبنان
2026-01-23
وزير المالية: صندوق النقد الدولي ينظر بتفاؤل إلى قانون الفجوة المالية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:55
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات
أمن وقضاء
12:55
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات
0
أخبار لبنان
11:59
الحريري يشارك في إفطار دار الفتوى ويلتقي بري في عين التينة لبحث المستجدات
أخبار لبنان
11:59
الحريري يشارك في إفطار دار الفتوى ويلتقي بري في عين التينة لبحث المستجدات
0
أخبار لبنان
11:57
وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد
أخبار لبنان
11:57
وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد
0
أخبار لبنان
11:54
ترامب: لا بدّ من حلّ مشكلة لبنان وهي صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
أخبار لبنان
11:54
ترامب: لا بدّ من حلّ مشكلة لبنان وهي صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:51
غارات اسرائيلية بُعيد الثانية فجرا طالت منطقة تبنا - البيسارية في الزهراني ومرتفعات جبل الريحان
آخر الأخبار
00:51
غارات اسرائيلية بُعيد الثانية فجرا طالت منطقة تبنا - البيسارية في الزهراني ومرتفعات جبل الريحان
0
اقتصاد
2026-02-16
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-02-16
ارتفاع في أسعار المحروقات...
0
اسرار
2026-01-26
اسرار الصحف 27-01-2026
اسرار
2026-01-26
اسرار الصحف 27-01-2026
0
أخبار دولية
2026-02-17
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المهاجرون في ليبيا يتعرضون لعنف وانتهاكات ممنهجة
أخبار دولية
2026-02-17
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المهاجرون في ليبيا يتعرضون لعنف وانتهاكات ممنهجة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:56
بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
07:00
رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت
أخبار لبنان
07:00
رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت
0
أخبار لبنان
06:32
افرام يضع الحكومة أمام ستة أسئلة دستوريّة حول الاستحقاق الانتخابيّ
أخبار لبنان
06:32
افرام يضع الحكومة أمام ستة أسئلة دستوريّة حول الاستحقاق الانتخابيّ
0
أخبار لبنان
06:19
الوزير الحجار أطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028 لتعزيز الأمن والديموقراطية والإدارة المحلية
أخبار لبنان
06:19
الوزير الحجار أطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028 لتعزيز الأمن والديموقراطية والإدارة المحلية
0
آخر الأخبار
06:07
وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
آخر الأخبار
06:07
وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
0
آخر الأخبار
05:48
وصول الرئيس وليد جنبلاط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
آخر الأخبار
05:48
وصول الرئيس وليد جنبلاط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
0
آخر الأخبار
04:24
النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"
آخر الأخبار
04:24
النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
2
حال الطقس
01:06
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة
حال الطقس
01:06
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة
3
أخبار لبنان
07:04
علي النهري تعود الوزير الراحل محسن دلول
أخبار لبنان
07:04
علي النهري تعود الوزير الراحل محسن دلول
4
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
5
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
6
اسرار
23:47
أسرار الصحف 19-02-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 19-02-2026
7
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
8
منوعات
07:19
في عيد ميلاده الـ66… اعتقال الأمير أندرو ومداهمة منزله في تطور صادم بقضية إبستين: إليكم التفاصيل (فيديو)
منوعات
07:19
في عيد ميلاده الـ66… اعتقال الأمير أندرو ومداهمة منزله في تطور صادم بقضية إبستين: إليكم التفاصيل (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More