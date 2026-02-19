الحريري يشارك في إفطار دار الفتوى ويلتقي بري في عين التينة لبحث المستجدات

شارك الرئيس سعد الحريري في حفل الإفطار الرمضاني، الذي أقامه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.



وبعد ذلك، انتقل الرئيس الحريري بسيارة واحدة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عين التينة حيث عقدا اجتماعا تناول الأوضاع العامة وآخر المستجدات.