الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام بحث مع زوار السرايا في الأوضاع العامة واجتمع مع رئيس الاتحاد العمالي في قضية الرواتب
أخبار لبنان
2026-02-20 | 08:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلام بحث مع زوار السرايا في الأوضاع العامة واجتمع مع رئيس الاتحاد العمالي في قضية الرواتب
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي شدد على ان أي زيادة يجب أن تُضمّ إلى أساس الراتب حتى تنعكس إيجابًا على تعويضات نهاية الخدمة، مشيراً الى ان المعالجات الحالية لا تعطي النتيجة المرجوّة منها، سواء للقطاع العام أو للقطاعات العسكرية.
واعلن ان الاتحاد العمالي العام، وبحضور أحمد محمود ممثل القطاع العام والمدراء العامين، جددوا موقفهم الرافض لكل الرسوم والضرائب التي طُرحت، و رفض الزيادات الضريبية والرسوم التي فُرضت على مجمل الشعب اللبناني.
واكد الاسمر ان الرئيس سلام أبدى إيجابية الى حد ما ، مرحّبًا بالحوار حول مختلف هذه المواضيع، بدءًا من الضريبة على القيمة المضافة، مرورًا بالرسوم المرفئية على الحاويات، وصولًا إلى الرسم على البنزين، وذلك ضمن مبدأ تأمين الأموال اللازمة لدفع الزيادات المقررة للقطاع العام والعسكري.
واوضح أن الحوار سيتم ضمن الحكومة ومجلس النواب لإعادة تقييم هذه الضرائب والرسوم التي اعتُبرت مجحفة بحق فئات واسعة من الشعب اللبناني.
النائب حبشي
وبحث الرئيس سلام مع عضو كتلة "الجمهورية القوية " النائب انطوان حبشي في حماية العملية الانتخابية في منطقة بعلبك – الهرمل وكيفية العمل لتسريع وتفعيل عمل الهيئة الناظمة لقطاع القنّب الهندي.
واوضح حبشي ان سلام وعد أن يتم التواصل مع وزير الداخلية والعمل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الأمن يوم الانتخابات، ومنع تكرار ما حصل في انتخابات عام 2022، بما يكفل حرية الناخبين وحضور الدولة الكامل في أداء واجباتها.
واستقبل الرئيس سلام وفدا من "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء" برئاسة ايلي عوض كما التقى رئيس تجمع العشائر العربية الشيخ بدر عبيد الذي اكد اهمية معالجة ملف قضية الموقوفين بروح العدالة والانصاف، وتسريع الاجراءات القضائية، وضمان حقوق الموقوفين وفق الاصول القانونية.
أخبار لبنان
السرايا
الأوضاع
العامة
واجتمع
الاتحاد
العمالي
الرواتب
التالي
وزير الدفاع بحث مع زواره في التطورات وسبل دعم المؤسسات العسكرية والأمنية
كركي: 100 ألف دولار لعمليّة الـ LVAD و20 ألف ال TAVI
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-03
بري بحث مع زواره في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية
أخبار لبنان
2026-02-03
بري بحث مع زواره في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية
0
أخبار لبنان
2026-01-23
بري بحث مع وزيرة التربية في الأوضاع العامة وشؤونا تربوية
أخبار لبنان
2026-01-23
بري بحث مع وزيرة التربية في الأوضاع العامة وشؤونا تربوية
0
آخر الأخبار
2026-01-14
سلام يجتمع مع لودريان في السرايا
آخر الأخبار
2026-01-14
سلام يجتمع مع لودريان في السرايا
0
آخر الأخبار
2026-02-11
الرئيس جوزاف عون عرض مع النائب بولا يعقوبيان الأوضاع العامة والتطورات السياسية الراهنة
آخر الأخبار
2026-02-11
الرئيس جوزاف عون عرض مع النائب بولا يعقوبيان الأوضاع العامة والتطورات السياسية الراهنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:24
الوزير مرقص يصدر توجيهاته الانتخابية الى وسائل الإعلام ويجيز للاعلام العام الدعاية والاعلان الانتخابي المدفوع
أخبار لبنان
11:24
الوزير مرقص يصدر توجيهاته الانتخابية الى وسائل الإعلام ويجيز للاعلام العام الدعاية والاعلان الانتخابي المدفوع
0
أخبار لبنان
10:44
الأشغال: أعمال صيانة وتأهيل على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي صيدا – بيروت غدا وبعده
أخبار لبنان
10:44
الأشغال: أعمال صيانة وتأهيل على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي صيدا – بيروت غدا وبعده
0
أمن وقضاء
10:33
تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عثر عليه في محلّة طريق صيدا القديمة – الحدت...
أمن وقضاء
10:33
تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عثر عليه في محلّة طريق صيدا القديمة – الحدت...
0
أخبار لبنان
09:43
هاشم: ما احوجنا الى كل ما يجمع ويوحد ويؤسس لوطن العدالة والمواطنة
أخبار لبنان
09:43
هاشم: ما احوجنا الى كل ما يجمع ويوحد ويؤسس لوطن العدالة والمواطنة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-21
استهداف وكر لتنظيم داعش في منطقة داريا في سوريا
أخبار دولية
2025-12-21
استهداف وكر لتنظيم داعش في منطقة داريا في سوريا
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02
مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02
مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025
0
أخبار لبنان
2026-02-12
رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قدموا تصاريح الذّمة المالية
أخبار لبنان
2026-02-12
رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قدموا تصاريح الذّمة المالية
0
أخبار لبنان
2025-09-14
أبو فاعور: الجامعة اللبنانية ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة
أخبار لبنان
2025-09-14
أبو فاعور: الجامعة اللبنانية ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:52
ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين
أخبار دولية
06:52
ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر
تقارير نشرة الاخبار
06:45
الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر
0
أخبار لبنان
03:22
سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
أخبار لبنان
03:22
سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
4
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
5
منوعات
15:16
الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)
منوعات
15:16
الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)
6
آخر الأخبار
11:48
الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة
آخر الأخبار
11:48
الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
8
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More