الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام بحث مع زوار السرايا في الأوضاع العامة واجتمع مع رئيس الاتحاد العمالي في قضية الرواتب

أخبار لبنان
2026-02-20 | 08:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام بحث مع زوار السرايا في الأوضاع العامة واجتمع مع رئيس الاتحاد العمالي في قضية الرواتب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلام بحث مع زوار السرايا في الأوضاع العامة واجتمع مع رئيس الاتحاد العمالي في قضية الرواتب

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي شدد على ان أي زيادة يجب أن تُضمّ إلى أساس الراتب حتى تنعكس إيجابًا على تعويضات نهاية الخدمة، مشيراً الى ان المعالجات الحالية لا تعطي النتيجة المرجوّة منها، سواء للقطاع العام أو للقطاعات العسكرية.

واعلن ان الاتحاد العمالي العام، وبحضور أحمد محمود ممثل القطاع العام والمدراء العامين، جددوا موقفهم الرافض لكل الرسوم والضرائب التي طُرحت، و رفض الزيادات الضريبية والرسوم التي فُرضت على مجمل الشعب اللبناني.

واكد الاسمر ان الرئيس سلام أبدى إيجابية الى حد ما ، مرحّبًا بالحوار حول مختلف هذه المواضيع، بدءًا من الضريبة على القيمة المضافة، مرورًا بالرسوم المرفئية على الحاويات، وصولًا إلى الرسم على البنزين، وذلك ضمن مبدأ تأمين الأموال اللازمة لدفع الزيادات المقررة للقطاع العام والعسكري.

واوضح أن الحوار سيتم ضمن الحكومة ومجلس النواب لإعادة تقييم هذه الضرائب والرسوم التي اعتُبرت مجحفة بحق فئات واسعة من الشعب اللبناني. 

النائب حبشي

وبحث الرئيس سلام مع عضو كتلة "الجمهورية القوية " النائب انطوان حبشي في حماية العملية الانتخابية في منطقة بعلبك – الهرمل وكيفية العمل لتسريع وتفعيل عمل الهيئة الناظمة لقطاع القنّب الهندي.
 
واوضح حبشي ان سلام وعد أن يتم التواصل مع وزير الداخلية والعمل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الأمن يوم الانتخابات، ومنع تكرار ما حصل في انتخابات عام 2022، بما يكفل حرية الناخبين وحضور الدولة الكامل في أداء واجباتها.

واستقبل الرئيس سلام وفدا من "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء" برئاسة ايلي عوض كما التقى رئيس تجمع العشائر العربية الشيخ بدر عبيد الذي اكد اهمية معالجة ملف قضية الموقوفين بروح العدالة والانصاف، وتسريع الاجراءات القضائية، وضمان حقوق الموقوفين وفق الاصول القانونية.

أخبار لبنان

السرايا

الأوضاع

العامة

واجتمع

الاتحاد

العمالي

الرواتب

LBCI التالي
وزير الدفاع بحث مع زواره في التطورات وسبل دعم المؤسسات العسكرية والأمنية
كركي: 100 ألف دولار لعمليّة الـ LVAD و20 ألف ال TAVI
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-03

بري بحث مع زواره في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-23

بري بحث مع وزيرة التربية في الأوضاع العامة وشؤونا تربوية

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-14

سلام يجتمع مع لودريان في السرايا

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-11

الرئيس جوزاف عون عرض مع النائب بولا يعقوبيان الأوضاع العامة والتطورات السياسية الراهنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:24

الوزير مرقص يصدر توجيهاته الانتخابية الى وسائل الإعلام ويجيز للاعلام العام الدعاية والاعلان الانتخابي المدفوع

LBCI
أخبار لبنان
10:44

الأشغال: أعمال صيانة وتأهيل على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي صيدا – بيروت غدا وبعده

LBCI
أمن وقضاء
10:33

تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عثر عليه في محلّة طريق صيدا القديمة – الحدت...

LBCI
أخبار لبنان
09:43

هاشم: ما احوجنا الى كل ما يجمع ويوحد ويؤسس لوطن العدالة والمواطنة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-21

استهداف وكر لتنظيم داعش في منطقة داريا في سوريا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02

مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-12

رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قدموا تصاريح الذّمة المالية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-14

أبو فاعور: الجامعة اللبنانية ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:52

ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:45

الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر

LBCI
أخبار لبنان
03:22

سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه

LBCI
أخبار دولية
13:36

الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق

LBCI
أخبار دولية
13:36

الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪؜ على مصروفنا الشهري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:30

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
15:48

فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
01:15

إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
15:16

الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)

LBCI
آخر الأخبار
11:48

الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪؜ على مصروفنا الشهري

LBCI
اقتصاد
05:12

جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More