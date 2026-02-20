سلام بحث مع زوار السرايا في الأوضاع العامة واجتمع مع رئيس الاتحاد العمالي في قضية الرواتب

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي شدد على ان أي زيادة يجب أن تُضمّ إلى أساس الراتب حتى تنعكس إيجابًا على تعويضات نهاية الخدمة، مشيراً الى ان المعالجات الحالية لا تعطي النتيجة المرجوّة منها، سواء للقطاع العام أو للقطاعات العسكرية.



واعلن ان الاتحاد العمالي العام، وبحضور أحمد محمود ممثل القطاع العام والمدراء العامين، جددوا موقفهم الرافض لكل الرسوم والضرائب التي طُرحت، و رفض الزيادات الضريبية والرسوم التي فُرضت على مجمل الشعب اللبناني.



واكد الاسمر ان الرئيس سلام أبدى إيجابية الى حد ما ، مرحّبًا بالحوار حول مختلف هذه المواضيع، بدءًا من الضريبة على القيمة المضافة، مرورًا بالرسوم المرفئية على الحاويات، وصولًا إلى الرسم على البنزين، وذلك ضمن مبدأ تأمين الأموال اللازمة لدفع الزيادات المقررة للقطاع العام والعسكري.



واوضح أن الحوار سيتم ضمن الحكومة ومجلس النواب لإعادة تقييم هذه الضرائب والرسوم التي اعتُبرت مجحفة بحق فئات واسعة من الشعب اللبناني.



النائب حبشي



وبحث الرئيس سلام مع عضو كتلة "الجمهورية القوية " النائب انطوان حبشي في حماية العملية الانتخابية في منطقة بعلبك – الهرمل وكيفية العمل لتسريع وتفعيل عمل الهيئة الناظمة لقطاع القنّب الهندي.



واوضح حبشي ان سلام وعد أن يتم التواصل مع وزير الداخلية والعمل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الأمن يوم الانتخابات، ومنع تكرار ما حصل في انتخابات عام 2022، بما يكفل حرية الناخبين وحضور الدولة الكامل في أداء واجباتها.



واستقبل الرئيس سلام وفدا من "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء" برئاسة ايلي عوض كما التقى رئيس تجمع العشائر العربية الشيخ بدر عبيد الذي اكد اهمية معالجة ملف قضية الموقوفين بروح العدالة والانصاف، وتسريع الاجراءات القضائية، وضمان حقوق الموقوفين وفق الاصول القانونية.



