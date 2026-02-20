كركي: 100 ألف دولار لعمليّة الـ LVAD و20 ألف ال TAVI

اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، زيادة تعرفات العمليّات الجراحيّة المقطوعة الكبيرة والمتخصّصة في مجال القلب: LVAD وTAVI، اللتين لم تكونا بمنأى عن الزيادات السابقة.



وعليه اصبح تعديل قيمة البدل المقطوع للعملين الجراحيين كالتالي:



- في ما خص عمليّة زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة TAVI، حُدِّد البدل المقطوع بـ:



20 ألف دولار أميركي للصمّامات التي تحمل شهادة FDA.



17 ألف دولار للصمّامات التي لا تحمل شهادة FDA.



توزع على الشكل التالي:



1000$لأطباء القلب التداخليين الذين يجرون هذه التقنية.



200$ لطبيب التخدير.



تجرى هذه العملية تحت التخدير الموضعي وتكون أقسام الجراحة في المستشفى متأهبة لكل طارئ.



والباقي يكون من حصة المستشفى بما فيها الصمام، ويُشترط وضع Srikes أو الـ Label على فاتورة الاستشفاء.



- في ما يتعلّق بجهاز مساعدة البطين الأيسر LVAD (القلب الاصطناعي)، فقد عُدِّل البدل المقطوع ليصبح 100 ألف دولار أميركي.



توزّع على الشكل التالي:



1500 $ للطبيب الجرّاح.



450$ لطبيب التخدير.



1500$ لطبيب الإنعاش الذي يتابع مريض الـ LVAD على مدى إقامته.



500$ لطبيب القلب الذي يتابع المريض يومياً ويُجري له الفحوص المخبرية والصور الشعاعية المطلوبة echo) وغيرها (.



وتبقى القيمة الباقية للمستشفى وتشمل الإقامة في العناية وقسم القلب إضافة لسعر الجهاز.



مع الإشارة إلى ضرورة استحصال المرضى المضمونين على موافقة استشفاء مسبقة من مكاتب الضمان ومن اللجنة المتخصّصة للقلب في المراقبة الطبيّة.



