الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع: سنطعن أمام الدستوري بزيادة البنزين وسنأخذ في المجلس النيابي الموقف الملائم بموضوع الـ TVA
أخبار لبنان
2026-02-20 | 09:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
جعجع: سنطعن أمام الدستوري بزيادة البنزين وسنأخذ في المجلس النيابي الموقف الملائم بموضوع الـ TVA
أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه "في الشاردة والواردة، لا تعمل جماعة الممانعة والتيار الوطني الحر إلا على استهداف القوات اللبنانية، وهم مسؤولون عن خراب البلد منذ العام 2009 حتى العام 2019، الأمر الذي نعيش آثاره من خلال أزمة الانهيار المالي، الاقتصادي، العسكري والاستراتيجي الذي يعيشه لبنان".
وذكّر جعجع في حديث إذاعي بما "حصل في آخر جلسة لمجلس الوزراء، حيث طرح موضوع الزيادات على سعر صفيحة البنزين والضريبة على القيمة المضافة"، مؤكدا أن "القوات عارضت، في وقت سارت الكتل الأخرى الممثلة في الحكومة بهذا الطرح، فما كان من جماعة المواجهة والتيار الوطني الحر إلا غض الطرف عمن وافق على هذين الطرحين وتصويب اللوم على القوات اللبنانية وتحميلها المسؤولية".
وأشار إلى أن "جماعة الممانعة والتيار الوطني الحر يحاولون إغراق الآخرين معهم، وما حصل أخيرا في جلسة مجلس الوزراء خير دليل".
وردا على سؤال حول عدم استقالة وزراء "القوات اللبنانية"، قال جعجع: "أذكر الجميع بأن الحكومة الحالية هي الأولى منذ 40 عاما التي تتخذ قرار نزع السلاح غير الشرعي وقرارات 5 و7 آب، كما أنها الوحيدة التي، ومنذ انطلاقتها، لا تشوبها شائبة فساد".
وأضاف: "في موضوع الزيادة على صفيحة البنزين والـTVA، لا يمكن التعامل مع هكذا مواقف على قاعدة "كرمال عين تكرم مرجعيون".
ورأى أن "محور الممانعة والتيار الوطني الحر لا يريدون أن تستمر هذه الحكومة".
وقال: "نحن نستقيل عند وجود مبرر للاستقالة، أي عندما تصبح سيئات هذه الحكومة أكثر من حسناتها. كل عمل بدأ به وزراء القوات ولم يصلوا إلى نتيجة في مجلس الوزراء، سنستتبعه في مجلس النواب. حسنا فعلت هذه الحكومة عندما ربطت كل هذا الأمر بنتيجة المناقشات في المجلس النيابي وما سيصدر عنه من قرار بشأن زيادة ال 1% على ال TVA".
ولفت ردا على سؤال، الى "المادة الأولى من المرسوم 12480 التي تجيز لوزير الطاقة والمياه أن يطلب من المجلس الأعلى للجمارك تعديل رسم الإستهلاك الداخلي المفروض على مادة البنزين وذلك بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بتحديد سقف سعر صفيحة البنزين"، قائلا: "يخرب بيتو النائب أو الوزير السابق الذي اقتطع هذه المادة وفسرها كما شاء".
وفي موضوع الانتخابات، أكد جعجع أنها "ماشية على أفضل ما يكون"، منوها بعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار "الجبار والمستقيم، حيث تقيد بالقوانين والمهل، في وقت كان بإمكانه التحجج بعدم وجود اتفاق سياسي وأمور أخرى، إلا أنه التزم بالرزنامة الانتخابية كما هي فأصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فتح باب الترشح وحدد المهل كما هي".
وعن اقتراع المغتربين، قال: "كان واضحا الوزير الحجار، في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وبقرار فتح باب الترشيح، أن المغتربين يصوتون، وبحسب القانون الحالي، في بلاد الاغتراب في السفارات والقنصليات".
أضاف: "بما أن رئيس مجلس النواب لم يدع إلى أي جلسة تبحث التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون الانتخابات الحالي، فهذا يعني أن المغتربين يصوتون كما كانت الحال في العامين 2018 و2022 لـ128 نائبا، كل بحسب دائرة نفوسه".
وردا على تعذر وزارة الداخلية اليوم تسجيل أحد المرشحين في الاغتراب لعدم وجود المراسيم التطبيقية في هذا الإطار، لفت إلى أنه "مع فتح باب الترشيحات، أوضحت وزارة الداخلية أن الترشيحات تقبل في الدوائر الـ15، ولا توجد ترشيحات في الدائرة الـ 16 لغياب مراسيم تطبيقية خاصة بها"، واصفا من يترشح للدائرة الـ16 بـ "الذبذبة السياسية".
وعن موقف الثنائي الشيعي من الانتخابات النيابية، رأى جعجع أن "لا مؤشرات توحي بأنهم يعملون على عرقلتها، بل سيعملون على منع المغتربين، من خلال الضغوط، من التصويت في الخارج".
وعن تحركات حزب "القوات اللبنانية" في ما يتعلق بسعر صفيحة البنزين، قال: "سنتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض بنود الموازنة، ومن ضمنها إتاحة زيادة البنزين. وسنأخذ، في المجلس النيابي، الموقف الملائم في موضوع الـ TVA لكي يعدل مجلس الوزراء عن هذا القرار".
وتطرق جعجع إلى ملف حصر السلاح شمال الليطاني، فرأى أن "حزب الله سيستمر في المناورة والتصعيد طالما إيران مستمرة في المناورة والتصعيد"، مشددا على أن "قرار حزب الله ملتصق بالقرار الإيراني"، مشيرا الى أن "العالم منشغل بما يحصل بين الولايات المتحدة وإيران".
وأعرب عن فرحه بـ"موقف الحكومة المؤكد على سحب السلاح من كل الأراضي اللبنانية، وبموقف الجيش اللبناني الذي يقول إنه سيبدأ تباعا بين شمال الليطاني والأولي"، لافتا الى أن "البعض يربط توقيت التنفيذ وسرعته بالأحداث الإقليمية التي تتجه نحو التصعيد".
أخبار لبنان
سنطعن
الدستوري
بزيادة
البنزين
وسنأخذ
المجلس
النيابي
الموقف
الملائم
بموضوع
التالي
تحطيم وسرقة «مجوهرات سعد العشي» في بولفار زحلة والفاعلون يفرّون بسيارة نيسان ميكرا
وزير الدفاع بحث مع زواره في التطورات وسبل دعم المؤسسات العسكرية والأمنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-02-16
الوزير مرقص للـ LBCI: إقترحت تأجيل البت بالزيادة على الرواتب حتى يوم الخميس على أن يعود الوزراء بأفكار عن مطارح ضريبية ذكية بدل فرض ضريبة على البنزين وزيادة ضريبة الـ TVA
آخر الأخبار
2026-02-16
الوزير مرقص للـ LBCI: إقترحت تأجيل البت بالزيادة على الرواتب حتى يوم الخميس على أن يعود الوزراء بأفكار عن مطارح ضريبية ذكية بدل فرض ضريبة على البنزين وزيادة ضريبة الـ TVA
0
خبر عاجل
2026-02-17
قطع بعض الطرقات في خلدة وعند جسر الرينغ احتجاجًا على رفع أسعار البنزين وضريبة TVA
خبر عاجل
2026-02-17
قطع بعض الطرقات في خلدة وعند جسر الرينغ احتجاجًا على رفع أسعار البنزين وضريبة TVA
0
أخبار لبنان
2026-02-18
"التيار الوطني الحر" يتبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
أخبار لبنان
2026-02-18
"التيار الوطني الحر" يتبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
0
آخر الأخبار
2025-12-19
جعجع: لا نتنافس مع بري ولا معركة بيننا لكننا نختلف على طريقة إدارة المجلس النيابي
آخر الأخبار
2025-12-19
جعجع: لا نتنافس مع بري ولا معركة بيننا لكننا نختلف على طريقة إدارة المجلس النيابي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:24
الوزير مرقص يصدر توجيهاته الانتخابية الى وسائل الإعلام ويجيز للاعلام العام الدعاية والاعلان الانتخابي المدفوع
أخبار لبنان
11:24
الوزير مرقص يصدر توجيهاته الانتخابية الى وسائل الإعلام ويجيز للاعلام العام الدعاية والاعلان الانتخابي المدفوع
0
أخبار لبنان
10:44
الأشغال: أعمال صيانة وتأهيل على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي صيدا – بيروت غدا وبعده
أخبار لبنان
10:44
الأشغال: أعمال صيانة وتأهيل على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي صيدا – بيروت غدا وبعده
0
أمن وقضاء
10:33
تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عثر عليه في محلّة طريق صيدا القديمة – الحدت...
أمن وقضاء
10:33
تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عثر عليه في محلّة طريق صيدا القديمة – الحدت...
0
أخبار لبنان
09:43
هاشم: ما احوجنا الى كل ما يجمع ويوحد ويؤسس لوطن العدالة والمواطنة
أخبار لبنان
09:43
هاشم: ما احوجنا الى كل ما يجمع ويوحد ويؤسس لوطن العدالة والمواطنة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-21
استهداف وكر لتنظيم داعش في منطقة داريا في سوريا
أخبار دولية
2025-12-21
استهداف وكر لتنظيم داعش في منطقة داريا في سوريا
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02
مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02
مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025
0
أخبار لبنان
2026-02-12
رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قدموا تصاريح الذّمة المالية
أخبار لبنان
2026-02-12
رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قدموا تصاريح الذّمة المالية
0
أخبار لبنان
2025-09-14
أبو فاعور: الجامعة اللبنانية ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة
أخبار لبنان
2025-09-14
أبو فاعور: الجامعة اللبنانية ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:52
ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين
أخبار دولية
06:52
ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر
تقارير نشرة الاخبار
06:45
الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر
0
أخبار لبنان
03:22
سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
أخبار لبنان
03:22
سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
4
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
5
منوعات
15:16
الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)
منوعات
15:16
الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)
6
آخر الأخبار
11:48
الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة
آخر الأخبار
11:48
الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
8
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More