وزير الاتصالات استقبل النائب ضو طالبا ادراج منطقة الشويفات ضمن موازنة 2026 اقتصاد

استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، النائب مارك ضو وأطلعه على مسار الإصلاح الذي أطلقته الوزارة وخطط التوسّع في قطاع الاتّصالات.



وخلال اللّقاء، طلب النائب ضو إدراج منطقة الشويفات ضمن موازنة 2026.



من جانبه، أكد الوزير الحاج "أن الخطة المتعاقد عليها تشمل المدن الرئيسية في مختلف المناطق"، مشيرًا إلى "أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة، وفق المعايير المعتمدة نفسها لكافة المناطق".

