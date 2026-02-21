هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة وادي الدلم - قضاء زحلة، وذلك في الساعة 02:06 بالتوقيت المحلي من فجر اليوم السبت.