السفير السعودي أقام إفطارا لدريان ومفتي المناطق: حان الوقت ليرتاح لبنان من أزماته

أخبار لبنان
2026-02-21 | 05:41
السفير السعودي أقام إفطارا لدريان ومفتي المناطق: حان الوقت ليرتاح لبنان من أزماته
السفير السعودي أقام إفطارا لدريان ومفتي المناطق: حان الوقت ليرتاح لبنان من أزماته

أقام سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري مأدبة إفطار في دارته باليرزة لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي المناطق ورئيس المحاكم الشرعية السنية وجرى التشاور في الشؤون الإسلامية وأوضاع لبنان والمنطقة.
 

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن أصحاب السماحة أكدوا خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والممتازة والتعاون والتنسيق الدائم والثقة المتبادلة مع المملكة العربية السعودية الحريصة على الاستقرار والأمن والأمان للبنان، كما أكدوا أن دار الفتوى وعلماءها ومؤسساتها تقف الى جانب المملكة العربية السعودية نهجا ورؤية لنصرة لبنان وهو التزام راسخ لقيم الاعتدال والعروبة.
 

وشددوا على أن إعادة بناء الدولة هي الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان ومسؤولية وطنية تقع على عاتق اللبنانيين قبل أي دعم أو مساندة خارجية، فالمجتمع العربي والدولي لا يستطيع أن يحل مكان الدولة التي ينبغي إعادة بنائها بالإرادة الوطنية الجامعة والتزام الاستحقاقات الدستورية ومنها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وانتظام عمل المؤسسات واستكمال الإصلاحات المطلوبة في شتى الميادين لإعادة هيبة الدولة وفاعلياتها وجديتها ودورها في بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده حرصا على مصداقيتها. 
 

وأبدوا ارتياحهم للخطوات الديبلوماسية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية بمساعدة اللجنة الخماسية ودعمها التي تشكل مظلة ومسارا متكاملا يهدف الى تسهيل الحلول السياسية لأي تسوية تضمن الاستقرار ويعزز فرص التعافي والنهوض بالوطن.  
 

وأعرب السفير السعودي عن تفاؤله بمستقبل لبنان المحكوم بدولة الشفافية والقانون، وما ستحمله الأشهر المقبلة من انفراجات. وقال: "بإذن الله الخير آت على لبنان لا محال بعد معاناة شهدها خلال السنوات السابقة، وحان الوقت ليرتاح من أزماته".

وأشاد بالدور الجامع الذي تقوم به دار الفتوى الضمان للوحدة الوطنية والمساهمة بمعالجة الأزمة التي تعصف بلبنان.
 

أخبار لبنان

وليد بخاري

إفطار

دريان

لبنان

السعودية

