جعجع: الانتخابات النيابية "حاصلة لا محالة"

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الانتخابات النيابية "حاصلة لا محالة".

ودعا أمام وفد من طلاب "القوات اللبنانية" في الجامعة اللبنانيّة، إلى تركيز الجهود على العمل الانتخابي عبر توعية الناس إلى أن مصيرهم بأيديهم وعليهم الإقتراع لصالح من يستطيع احداث فرق في السياسة العامة في البلاد.