باسيل يوقّع مذكرة ربط نزاع مع الخارجية دفاعًا عن حق المنتشرين في الاقتراع والترشّح

استكمالًا للخطوات التي أعلن عنها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بهدف حماية حق المنتشرين في التصويت والترشح في الخارج، وقّع رئيس "التيار"، مع 6 من المرشحين المحتملين في الدائرة 16، مذكرة ربط نزاع مع وزارة الخارجية والمغتربين، لحثّها على القيام بواجباتها لحماية حق التمثيل الذي كرّسه قانون الانتخابات للمنتشرين.



وقد حمّلت المذكرة وزارة الخارجية والمغتربين المسؤولية عن التقاعس في تنفيذ القانون، خصوصاً ان آليات تطبيقه واضحة في ضوء التقارير الصادرة عن اللجان المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية بحسب ما ينصّ عليه القانون بوضوح، وبالتالي ربطت معها نزاعاً قانونياً وقضائياً يتم اللجوء إليه في حال إصرارها على عدم تنفيذ القانون واحقاق حقوق المنتشرين المنصوص عنها في الاقتراع، والتمثيل والترشّح في الخارج.

