جعجع التقى الدكاش والمرشحين عن دائرة كسروان – الفتوح

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش والمرشحين عن دائرة كسروان – الفتوح غوستاف قرداحي، فؤاد منصور البون ولويس أبو شرف، بالإضافة الى منسق "المنطقة" نهرا بعيني.



ووضع المرشحون رئيس حزب "القوات" في أجواء انتخابات القضاء، حيث تم بعدها مناقشة العملية الانتخابية بجوانبها كافة.



وصاغ المجتمعون خطة تحرك واضحة للمرشحين الثلاثة، بانتظار الخطة الكاملة بعد استكمال تشكيل اللائحة.