باسيل استهل زيارته الى زحلة من كسارة: لتكثيف التواصل مع الناس وأهل زحلة

استهل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل زيارته الى زحلة من كسارة، حيث افتتح مكتب الماكينة الإنتخابية، وقال إنّ "زيارتي الى زحلة هي تأكيد على النشاط الذي تقومون به في زحلة وفي هذا الإطار اهنئ هيئة القضاء".



وأشار إلى أن باسيل: "زحلة مهمة للبنان وللتيار، واهمية زحلة امر يجب ان نضطلع به بالكثير من المسؤولية".



وأكد أنه "مطلوب منا العمل اكثر في زحلة"، مؤكدا ان "ما تقوم به هيئة القضاء في زحلة جيد ويجب ان يستكمل"، مشددا على "اننا نحافظ على مبادئ التيار الوطني الحر"، داعياً الى "تكثيف التواصل مع الناس وأهل زحلة لتأكيد الوجود وحمل هموم الزحليين وأهالي القضاء".